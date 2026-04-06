  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. एयरटेल ने यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार किया

एयरटेल ने यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार किया

भारत की अग्रणी टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों में से एक भारती एयरटेल ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स स्थापित की हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और प्रदर्शन को उल्लेखनीय मजबूती मिली है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कानपुर। भारत की अग्रणी टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों में से एक भारती एयरटेल ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स स्थापित की हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और प्रदर्शन को उल्लेखनीय मजबूती मिली है।

पढ़ें :- Data center market : तेजी से बढ़ती AI के कारण भारत में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ी, ये कंपनियां उठा रहीं सबसे ज्यादा फायदा

व्यापक पैमाने पर किया गया यह नेटवर्क विस्तार यूपी ईस्ट सर्कल के सभी 48 जिलों में हुआ है, जिससे शहरी केंद्रों, तेजी से विकसित होते कस्बों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले 34 मिलियन लोगों को कवर किया गया है। प्रतिदिन औसतन 12 नई साइट्स जोड़ते हुए एयरटेल ने हाई स्पीड कनेक्टिविटी के रोलआउट को तेज किया है, जिससे ग्राहकों को काम, शिक्षा, मनोरंजन और डिजिटल भुगतान के लिए निरंतर और स्थिर प्रदर्शन का अनुभव मिले।

कानपुर, लखनऊ वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और झांसी सहित सभी जिलों में ग्राहक इस विस्तारित नेटवर्क का सीधे लाभ उठाएंगे। यह बढ़ा हुआ कवरेज हाई स्पीड 5जी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे शहरी और ग्रामीण बाजारों में नागरिकों, छात्रों, सूक्ष्म उद्यमियों, एंटरप्राइज और सरकारी संस्थानों की दैनिक डिजिटल जरूरतों को पूरा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

अमित गुप्ता, सीईओ, भारती एयरटेल, यूपी ईस्ट ने कहा कि यूपी ईस्ट एयरटेल के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है, और यह विस्तार पूरे क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले एक वर्ष में हमने 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स स्थापित की है, जिससे एक मजबूत डिजिटल बैकबोन तैयार हुआ है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, समावेशन और नवाचार को सक्षम बनाएगा। यह बड़े पैमाने पर किया गया रोलआउट सुनिश्चित करता है कि प्रमुख शहरी केंद्रों, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और दूरस्थ ग्रामीण समुदायों में रहने वाले लाखों लोग अपनी दैनिक डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकें। यूपी ईस्ट एयरटेल के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा, और हम उन्नत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, विस्तारित कवरेज और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए निरंतर निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि भारत डिजिटल-फर्स्ट भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।”

यूपी ईस्ट में ग्राहकों को निर्बाध डिजिटल एक्सेस प्रदान करने के लिए एयरटेल अब स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपने ₹399 के रिचार्ज पैक में 28 दिनों के लिए पूरी तरह अनलिमिटेड डेटा प्लान प्रदान कर रहा है, जिसमें 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड 4जी और 5जी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है, जिसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि उपयोगकर्ता बिना डेटा लिमिट की चिंता के सहज स्ट्रीमिंग, पढ़ाई, काम करने और जुड़े रहने का अनुभव प्राप्त कर सकें। ग्रामीण और अर्ध-शहरी गांवों, हाईवे, सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख आर्थिक एवं सांस्कृतिक कॉरिडोर में नेटवर्क घनत्व में निरंतर निवेश के बल पर, एयरटेल उच्च गतिशीलता और अधिक उपयोग वाले क्षेत्रों में भी मजबूत तथा भविष्य के लिए तैयार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एयरटेल ने यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार किया

एयरटेल ने यूपी ईस्ट में 4300 से अधिक नई 5जी साइट्स के...

Realme 16 5G Sale : शानदार ऑफर्स के साथ सेल्फी मिरर वाले रीयलमी फोन की सेल शुरू, जानें कलर ऑप्शन

Realme 16 5G Sale : शानदार ऑफर्स के साथ सेल्फी मिरर वाले...

Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर

Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन,...

Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra के फीचर्स लीक, जानें बैटरी  ,  कैमरा और डिस्प्ले

Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra...

Lava Bold N2 Lite : 512 GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ  Lava Bold N2 Lite लॉन्च ,  जानिए फीचर्स और कीमत

Lava Bold N2 Lite : 512 GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ  Lava...

Realme सेल्फी मिरर वाला फोन लॉन्च , मिलती है 7000mAh की बैटरी, जानें कीमत

Realme सेल्फी मिरर वाला फोन लॉन्च , मिलती है 7000mAh की बैटरी,...