Amitabh Bachchan को एआई का खास तोहफा, महानायक ने इंडस्ट्री में पूरे किये 55 साल

मुंबई। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने आज हिंदी सिनेमा में अपने करियर के 55 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर एआई ने उन्हें खास तोहफा दिया, जिसकी तस्वीर बिग बी ने खुद भी अपने इंस्टा पर शेयर की है। 1969 में बिग बी ने ‘सात हिंदुस्तानी’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा, और तब से उन्होंने स्क्रीन पर अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अमिताभ ने एक्स पर अपनी दो एआई इमेज शेयर की, जो उनके बॉलीवुड सफर को दर्शाती है। पहली इमेज में उनके चश्मे के लेंस की जगह एक कैमरा लेंस है। वहीं दूसरी इमेज में एक कलरफुल कैमरा रील जैसा स्ट्रीमर है, बैकग्राउंड बहुत ही रंग-बिरंगा है।

T 4924 – 55 years in the wondrous world of Cinema .. and AI , gives me its interpretation ❤️ ..

a presentation by Ef B .. self made 🙏 pic.twitter.com/uQbyf8EjE8

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 16, 2024