VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप में, 2026 में इस दिन को होगी रिलीज

मुंबई। अभिनेता अजय देवगन (actor ajay devgan) फिल्म दृश्यम-3 में विजय सलगांवकर (Vijay Salgaonkar) के रूप में वापसी करने वाले हैं। मेकर्स ने सोमवार को घोषणा की कि यह फिल्म गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर दो अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पॉपुलर फ्रेंचाइजी की इस बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त की शूटिंग फिलहाल जोरों पर चल रही है। फिल्म का एक छोटा ट्रेलर भी सामने आया है।

#Drishyam3 Hindi Version In Cinemas 2nd October 2026 pic.twitter.com/hCKNZ67He0 — ForumKeralam (@Forumkeralam2) December 22, 2025

अजय देवगन द्वारा शानदार ढंग से निभाया गया विजय सलगांवकर एक साधारण, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो हर मुश्किल का सामना हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाशक्ति, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार के लिए अटूट प्यार से करता है। विजय सलगांवकर एक आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन पिता के रूप में उभरे, जो अपनी तेज सोच और भावनात्मक ताकत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। मेकर्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग कई शहरों और लोकेशन्स पर की जा रही है। कहानी स्थापित दृश्यम टाइमलाइन (Drishyam Timeline) के भीतर आगे बढ़ेगी, जिसमें सलगांवकर परिवार के जीवन में नए और अप्रत्याशित मोड़ आएंगे। अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर (Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran and Rajat Kapoor) सहित मूल कलाकारों की टीम, अन्य जाने-माने एक्टर्स के साथ अपनी भूमिकाएं दोहराएगी। मेकर्स ने कहानी के आगे बढ़ने के साथ ही रोमांचक ड्रामा का संकेत दिया है। स्टार स्टूडियो18 (star studio18) द्वारा प्रस्तुत फिल्म दृश्यम-3 पैनोरमा स्टूडियोज (Panorama Studios) का प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक (Director Abhishek Pathak) ने किया है और इसे अभिषेक पाठक, आमिर कीयान खान और परवेज शेख ने लिखा है। इसका निर्माण आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने किया है।