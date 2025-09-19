अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी सिनेमाघरों में रिलीज, मॉल में फर्स्ट शो हाउसफुल, दर्शकों की भारी भीड़

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के ऊपर बनी फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey: The Untold Story of a Yogi) शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। मॉल में फर्स्ट शो हाउसफुल हो गए हैं। सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस फिल्म के जरिए योगी आदित्यनाथ के जीवन के संघर्ष दिखाए जाएंगे।

अयोध्या में संतों, श्रद्धालुओं और आम जनता में इस फिल्म को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जिसको लेकर आज फिल्म के पोस्टर पर बने योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक तस्वीर पर संतों ने वैदिक मंत्रों के बीच तिलक कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान संत दिवाकराचार्य ने कहा कि यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन की सच्चाई पर आधारित है और इसे सभी के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की, जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वहीं, संतों ने फिल्म के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक का आभार जताया और कहा कि यह फिल्म समाज को प्रेरित करने का काम करेगी।

CM योगी के संघर्षों को दिखाती है मूवी

फिल्म में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की भूमिका अभिनेता अनंत जोशी ने निभाई है। इसमें उनके आध्यात्मिक जीवन से लेकर उत्तराखंड की धरती से राजनीतिक यात्रा और विभिन्न संघर्षों का सजीव चित्रण किया गया है। फिल्म में उनके जीवन की असल घटनाओं और चुनौतियों को दिखाया गया है, जो जनता को प्रेरित करने वाला संदेश देती है। संतों ने आम जनता से अपील की है कि वे सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को देखें और इसे सुपरहिट बनाने में मदद करें। फिल्म को रिलीज़ से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है और कोर्ट ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

इसमें अनंत जोशी, परेश रावल, दिनेश लाल ऊर्फ निरहुआ जैसे कई कलाकार नजर आएंगे।