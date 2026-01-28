'अजित पवार बीजेपी छोड़ने को तैयार थे, और अब आज यह हो गया...' ममता बनर्जी ने SC की देख-रेख में प्लेन क्रैश की जांच की उठाई मांग

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar’s Demise : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार की बुधवार को प्लेन क्रैश के बाद देश गहरे सदमें में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने अजित पवार के असमय निधन को चौंकाने वाला और दुखद बताया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख घटना की जांच कराने की मांग की है।
कोलकाता में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “आज सुबह प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। इस देश में आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। दो दिन पहले मुझे पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि पवार बीजेपी छोड़ने को तैयार थे, और अब आज यह हो गया।”
ममता बनर्जी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सही जांच की मांग करती हूं। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। यह सच में बहुत बड़ा नुकसान है। आज वह विपक्ष में थे, लेकिन कल उन्हें अपनी पार्टी के मूल रास्ते पर लौटना था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, महाराष्ट्र के लोगों और शरद पवार के साथ हैं।”
