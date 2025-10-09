  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्म करने वालों के आभारी

अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्म करने वालों के आभारी

Akhilesh hits back at Mayawati: बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर रामाबाई मैदान में मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने आरोप लगाया कि वो वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार की तरह रामाबाई मैदान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान दबाया नहीं है। इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Akhilesh hits back at Mayawati: बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर रामाबाई मैदान में मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने आरोप लगाया कि वो वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार की तरह रामाबाई मैदान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान दबाया नहीं है। इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है।

पढ़ें :- मायावती के बयान पर सपा सांसद का पलटवार, बसपा को बताया भाजपा की बी टीम, कहा-दलितों पर हो रहा अत्याचार, सुविधावादी राजनीति छोड़े

सपा सांसद अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा के बीच अंदरूनी सांठगांठ का दावा किया है। मायावती के बयान के कुछ देर बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘क्योंकि ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी… इसीलिए वो हैं ज़ुल्मकरनेवालों के आभारी।’ अखिलेश ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन माना जा  रहा है कि उनकी ये टिप्पणी बसपा सुप्रीमो को लेकर ही थी।

पढ़ें :- मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं...

मायावती ने सपा पर बोला बड़ा हमला

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “…जब हमने यूपी में चौथी बार अपनी सरकार बनाई, जो कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और अन्य जातिवादी दलों को पसंद नहीं आई। इससे पहले, केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके और हम सभी को जबरन आयकर, सीबीआई आदि के जाल में फंसाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी। यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की।”

योगी सरकार का धन्यवाद करते हुए मायावती ने कहा, “हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत, इस स्थान (रामाबाई मैदान) पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे, और यह स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उन लोगों के लिए टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया था जो इसे देखना चाहते थे, और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाएगा।”

बसपा प्रमुख ने कहा, “जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और ये स्मारक स्थल बनाए गए थे, तब उन्होंने स्थलों के रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं किया… जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें याद है कि उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना है… उन्होंने उस जिले का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम हमारी सरकार ने कांशीराम के नाम पर रखा था… अगर यह उनका दोहरा चेहरा नहीं है, तो क्या है?”

पढ़ें :- मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी लोग सुरक्षित

फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी...

मायावती के बयान पर सपा सांसद का पलटवार, बसपा को बताया भाजपा की बी टीम, कहा-दलितों पर हो रहा अत्याचार, सुविधावादी राजनीति छोड़े

मायावती के बयान पर सपा सांसद का पलटवार, बसपा को बताया भाजपा...

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की जमानत याचिका सुनने से पहले एडिशनल जज अतुल अहलावत ने केस से खुद को किया अलग

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की जमानत याचिका सुनने से पहले एडिशनल जज...

VIDEO: कानपुर के मिश्री बाजार में खड़ी दो स्कूटी में हुए धमाके से घरों के शीशे टूटे, आठ लोग घायल, इंस्पेक्टर सहित पांच पुलिस कर्मी निलंबित

VIDEO: कानपुर के मिश्री बाजार में खड़ी दो स्कूटी में हुए धमाके...

अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्म करने वालों के आभारी

अखिलेश का मायावती पर पलटवार, बोले- ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए...

मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं...

मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर...