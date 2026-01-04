अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है...

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार देश सहित अन्य राज्यों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकारों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर भाजपा को वोट देने मतदाताओं से जागरूक होने की अपील करते हुए कई सवाल दागे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रश्नों को पढ़कर ख़ुद से सवाल करें और अपनी बहन, बेटियों, परिवार की ओर देखने के बाद आइने में अपनी आंखों से आंखें मिलाएं।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भाजपा को आंख बंद करके समर्थन व वोट देने वाले अगर रत्ती भर भी देश प्रेम, संवेदना, शर्म, मानवता, विवेक, ज्ञान और चेतना रखते हों तो निम्नलिखित को पढ़कर ख़ुद से सवाल करें और अपनी बहन, बेटियों, परिवार की ओर देखने के बाद आइने में अपनी आँखों से आँखें मिलाएं।

उत्तराखण्ड में लोग ‘उत्तराखण्ड की बेटी’ के लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं

उन्होंने कहा कि भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखण्ड में लोग ‘उत्तराखण्ड की बेटी’ के लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में ज़हरीले सिरप से लोगों की मौत हो रही है।भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों नक़द निकल रहे हैं और सरकार नोटबंदी से कालेधन के ख़ात्मे और जीएसटी से ईमानदार टैक्स सिस्टम आने की दुहाई दे रही है।

मध्य प्रदेश में ज़हरीले पानी से लोग मारे जा रहे हैं

अखिलेश ने कहा कि भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में ज़हरीले पानी से लोग मारे जा रहे हैं। ⁠भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में बाबासाहेब की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, दलितों पर अत्याचार की हदें पार करी जा रही हैं। भाजपाई डबल इंजन की दिल्ली में लोग एक-एक साँस के लिए तरस रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के राजस्थान में किसान घातक फ़ैक्टरियों की बाउंड्रीवाल ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं।

भाजपाई डबल इंजन के असम में साम्प्रदायिक भेदभाव की हर हद पार कर दी गई

उन्होंने कहा कि भाजपाई डबल इंजन के गुजरात-हरियाणा में आम जनता अरावली को बचाने के लिए अवैध खनन माफ़ियाओं और ज़मीन पर गिद्ध निगाह लगाए भाजपाइयों के विरुध्द केवल न्यायालय के सहारे है। भाजपाई डबल इंजन के त्रिपुरा के बीएसएफ़ के जवान के बेटे की, भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखण्ड में नफ़रती एजेंडा चलाने वालों द्वारा हत्या कर दी गई। भाजपाई डबल इंजन के असम में साम्प्रदायिक भेदभाव की हर हद पार कर दी गई है।

भाजपाई डबल इंजन के राज में आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन बेरहमी से लूटे जा रहे हैं

​अखिलेश ने कहा कि भाजपाई डबल इंजन के महाराष्ट्र में लोगों को न चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, न वोट देने दिया जा रहा है। लोगों को धमकी देकर चुनाव से हटाया जा रहा है और सभी निर्विरोध चुने जानेवाले भाजपा से ही संबंधित हैं, ये कैसा इत्तफ़ाक़ है। भाजपाई डबल इंजन के छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के त्यौहार पर हमले हो रहे हैं और आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन बेरहमी से लूटे जा रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्यौहार पर ग़रीब पटरीवालों को धमकाया जा रहा है।

 

दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि और अपने भारतीय भाई-बहनों के बारे में भी सोचें 

⁠भाजपाई सवा इंजन के बिहार में शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के महाभ्रष्टाचार से अवैध शराब धड्डले से बिक रही है और बिहार की बहन-बेटियों के बारे में अपशब्द कहनेवाले डबल इंजन के उत्तराखंड के ख़िलाफ़ कोई इंजन नहीं बोल रहा है। कुछ और न समझ आए तो लोग हर काम में हो रहे महाघोटाले, भ्रष्टाचार, अपने घटते काम-कारोबार, व्यापार, दुकानदारी अपने घरों के बेरोज़गारों की हताशा, आसपास के ज़हरीले पर्यावरण व नफ़रती-हिंसक सामाजिक वातावरण व साम्प्रदायिक उन्माद, महिलाओं और पीडीए समाज के ख़िलाफ़ बेतहाशा हो रहे अत्याचारों, संघर्षरत किसान-मज़दूरों, ग़रीबों के बारे में भी सोचें और फिर भाजपा को दिये जा रहे अपने समर्थन और वोट के बारे में भी और एक बार साम्प्रदायिकता का चश्मा उतारकर अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी… और दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि और उससे होने वाली निवेश की हानि और विदेशों में देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया, अपमान व देश से बाहर जाने की धमकी झेल रहे अपने भारतीय भाई-बहनों के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है।

