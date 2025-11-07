  1. हिन्दी समाचार
  अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद किया सोशल मीडिया पोस्ट- न जाने कितनी यादें संग ले आए,जब वो आज हमारे घर पर आए…

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।

इस मुलाकात की एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने लिखा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए! ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है।

