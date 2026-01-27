निलंबन के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अलंकार अग्निहोत्री

Alankar Agnihotri will बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार देर रात निलंबन का आदेश जारी हुआ। वहीं अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए आरोपों पर अड़े हुए हैं।go to the High Court and the Supreme Court against the suspension.
बरेली। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार देर रात निलंबन का आदेश जारी हुआ। वहीं अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए आरोपों पर अड़े हुए हैं। अग्निहोत्री ने मंगलवार को कहा कि वह निलंबन के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक जाएंगे।
बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) ने कहा,कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने की वजह से गाली दे रहा है और वह किस विचारधारा का है? संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, सामान्य वर्ग सरकार के खिलाफ हो गया है।