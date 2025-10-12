Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है ‘दही चावल’, डॉक्टर भी मानते हैं सेहत का खजाना

दही चावल जो कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट का फेवरेट डिश है। आलिया भट्ट इसके फायदे को गिनाने में कभी पीछे नहीं हटती हैं।जी हां, अगर आप भी अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आलिया की यह फेवरेट डिश आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

पाचन तंत्र को आराम

दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च मिलकर हमारी गट हैल्थ को बेहतर बनाते हैं। यह पेट की सूजन को कम करते हैं और एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं।

हेल्दी गट का राज

दही चावल खाने से हमारे गट में ‘ब्यूटिरेट’ जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बढ़ते हैं। ये एसिड्स सूजन को कम करने और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं।

पोषण का पावरहाउस

दही चावल कैल्शियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। ये दोनों ही तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग के कामकाज और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।

शरीर को ठंडक और सुकून

दही चावल स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक और शांति देता है। खासकर जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करते हैं, तब यह पेट को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेस्ट मील है।