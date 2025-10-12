  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है ‘दही चावल’, डॉक्टर भी मानते हैं सेहत का खजाना

Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है ‘दही चावल’, डॉक्टर भी मानते हैं सेहत का खजाना

दही चावल जो कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट का फेवरेट डिश है। आलिया भट्ट इसके फायदे को गिनाने में कभी पीछे नहीं हटती हैं।जी हां, अगर आप भी अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आलिया की यह फेवरेट डिश आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दही चावल जो कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट का फेवरेट डिश है। आलिया भट्ट इसके फायदे को गिनाने में कभी पीछे नहीं हटती हैं।जी हां, अगर आप भी अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आलिया की यह फेवरेट डिश आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

पढ़ें :- Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats , यहां जाने नुकसान

पाचन तंत्र को आराम

दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च मिलकर हमारी गट हैल्थ  को बेहतर बनाते हैं। यह पेट की सूजन को कम करते हैं और एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं।

हेल्दी गट का राज

दही चावल खाने से हमारे गट में ‘ब्यूटिरेट’ जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बढ़ते हैं। ये एसिड्स सूजन को कम करने और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं।

पढ़ें :- Health Tips : हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है बढ़ता स्ट्रेस, इन बातों का रखें ध्यान

पोषण का पावरहाउस

दही चावल कैल्शियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। ये दोनों ही तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग के कामकाज और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।

शरीर को ठंडक और सुकून

दही चावल  स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक और शांति देता है। खासकर जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करते हैं, तब यह पेट को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेस्ट मील है।

पढ़ें :- Health Tips: फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए पिये ये 3 ड्रिंक्स, स्पेशलिस्ट ने बताए इनके नाम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर भी मानते हैं सेहत का खजाना

Health Tips : Alia Bhatt की फेवरेट डिश है 'दही चावल', डॉक्टर...

Coock Tips : सब्जी में ज्यादा हो गया है तेल, तो कम करने के लिए अपनाएं ये Tips

Coock Tips : सब्जी में ज्यादा हो गया है तेल, तो कम...

Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats , यहां जाने नुकसान

Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats ,...

VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग बोले- कमाल का फिटनेस

VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर...

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया,...

Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके फायदे, पोषक तत्वों से  चेहरा खिल जाएगा

Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके...