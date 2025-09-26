  1. हिन्दी समाचार
  3. Navratri 2025 Day 5: सबकी नजरें सिर्फ आप पर , नवरात्र के पांचवे दिन पहनें ये रंग और अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स!

साड़ी  भारतीय संस्कृति की पहचान है। खासकर फ़ेस्टिवस बिना साड़ी के अधूरा रहता है। ऐसे में आप नवरात्रि  साड़ी चुनने के लिए  बॉलीवुड सितारों से इंस्पिरेशन ले सकती हैं । जान्हवी कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और अन्य सितारों की स्टाइलिश साड़ियां आपके त्योहारी आउटफिट में चार चांद लगा सकती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

साड़ी  भारतीय संस्कृति की पहचान है। खासकर फ़ेस्टिवस बिना साड़ी के अधूरा रहता है। ऐसे में आप नवरात्रि  साड़ी चुनने के लिए  बॉलीवुड सितारों से इंस्पिरेशन ले सकती हैं । जान्हवी कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और अन्य सितारों की स्टाइलिश साड़ियां आपके त्योहारी आउटफिट में चार चांद लगा सकती हैं।

इन स्टार्स से ले आइडिया

शनाया कपूर  

शनाया कपूर की तरह हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली प्लेन साड़ी आपके फेस्टिव लुक को परफेक्ट टच देगी। उनका स्टाइल हमेशा ही ट्रेंड में रहता है।

जान्हवी कपूर 

जान्हवी कपूर से प्रेरित फ्लोरल साड़ी आपके नवरात्रि लुक को तुरंत खूबसूरत बना सकती है। हल्के फूलों वाले डिजाइन और फ्रेश कलर्स इसे हर फेस्टिव मूड के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर उनका स्टाइलिश अंदाज हर किसी के लिए फैशन इंस्पिरेशन है।

 कैटरीना कैफ 

कैटरीना कैफ की तरह डिजाइन की गई नेट साड़ी आपको स्टाइल में आगे रख सकती है। हल्की और एलीगेंट नेट साड़ी किसी भी पार्टी या त्योहार में आपको सबकी नजरों का केंद्र बना देगी।

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा का हल्का फूलों वाला कढ़ाई वाला डिजाइन आपके लुक को सबका ध्यान खींचने वाला बना सकता है। ये साड़ी फेस्टिव वाइब के लिए बिल्कुल सही है और आपके स्टाइल स्टेटमेंट को भी बढ़ाएगी।

दीपिका पादुकोण

दीपिका की तरह बॉटल ग्रीन शेड की भारी बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी चुनें। आप कंट्रास्टिंग रंगों के साथ इसे मैच कर सकती हैं या अपने साड़ी के बॉर्डर के साथ सिंक कर सकती हैं।

माधुरी दीक्षित

यदि आप खूबसूरत और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो माधुरी दीक्षित की हरी साड़ी एक बढ़िया विकल्प है। एक्सेसरीज कम रखें और साड़ी को खुलकर बोलने दें।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट जैसी हल्की कढ़ाई और सुनहरे बॉर्डर वाली हरी साड़ी त्योहारी सीजन में बिलकुल सही है। स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ ये लुक मॉडर्न और क्लासी दोनों लगेगा।

