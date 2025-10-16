अमाल मलिक ने फरहाना के आगे से खाना छीनकर तोड़ दी प्लेट , बोले लोग ‘क्या अब भी वीकेंड के वार पर सलमान देंगे Amaal का साथ

बिग बॉस 19 इस वक़्त लाइमलाइट में बना हुआ है। इसमें कैप्टेंसी टास्क घर से आई चिट्ठियों के आधार पर होगा। शो के नए प्रोमो में दिख रहा है । फरहाना नीलम के घर से आई चिट्ठी को शेडर में डाल देंगी। फरहाना की इस हरकत पर घर के सभी सदस्य उनके खिलाफ जाएँगे । वहीं, एक दूसरे प्रोमो में अमाल मलिक फरहाना पर बुरी तरह भड़कते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि एक प्रोमो में नजर आया कि नीलम के घर से आई चिट्ठी फरहाना के हाथ लगती है। वो कैप्टन बनने के लिए नीलम की चिट्ठी शेडर में डाल देती है। अपनी चिट्ठी फटता देख नीलम बुरी तरह टूट जाती हैं। तान्या, शहबाज गुस्से में फरहाना के पास जाकर पूछते हैं कि उन्होंने चिट्ठी क्यों फाड़ी। दोनों बोलते हैं अब तू चला ले अपनी कैप्टेंसी। वहीं कुनिका नीलम को सहानुभूति देते नज़र आती है । वो प्रोमो में कहती हैं कि ऐसी भी क्या दुश्मनी है।

फरहाना पर फूटा अमाल का गुस्सा

अमाल मालिक सहित लगभग सभी घरवाले फराहान से नाराज हो जाते हैं। वहीं दिखा कि अमाल फरहाना पर बुरी तरह भड़कते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमाल नीलम की चिट्ठी फाड़ने वाली हरकत से ही नाराज हैं। प्रोमो में देखने को मिला- फरहाना खाना खा रही होती हैं। अमाल कहते हैं कि जहर उगलने के बाद खाने का मन है। थोड़ी सी तो शर्म कर लो। इसके बाद फरहाना कुछ बोलती हैं, वो सुनते ही अमाल डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। वो फराहाना की प्लेट उठाकर सिंक में फेंक देते हैं। प्लेट टूट जाती है। सारा घर अमाल को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन अमाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

ये प्रोमो देखने के बाद यूजर्स अमाल मालिक पर जमकर कमेन्ट कर रहे हैं । लोगों का मानना है की क्या किसी के आगे से खाना छीनना अच्छी बात है । सोशल मीडिया यूजर्स अमाल की हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- खाने की प्लेट छीनना, क्या अब भी वीकेंड के वार पर सलमान अमाल का साथ देंगे। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- फरहाना भट्ट इस साल की सबसे शानदार कंटेस्टेंट हैं। एक ने लिखा- फरहाना पूरा बिग बॉस पैकेज ही हैं।