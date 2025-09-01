  1. हिन्दी समाचार
  3. America air crash : कोलोराडो हवाई अड्डे पर उतरते समय दो छोटे विमान आपस में टकराए  ,  1 की मौत

कोलोराडो हवाई अड्डे (Colorado Airport) पर दो छोटे विमानों के बीच उस समय टक्कर हो गई जब दोनों पायलट लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

America air crash : अमेरिका के कोलोराडो हवाई अड्डे (Colorado Airport) पर दो छोटे विमानों के बीच उस समय टक्कर हो गई जब दोनों पायलट लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य यात्री घायल हो गए। खबरों के अनुसार, संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) के अनुसार, रविवार को फोर्ट मॉर्गन म्युनिसिपल हवाई अड्डे (Fort Morgan Municipal Airport) पर एक ही समय पर लैंडिंग की कोशिश कर रहे दो छोटे विमानों – एक सेसना 172 और एक एक्स्ट्रा ईए-300, जिनमें दो-दो लोग सवार थे। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विमान में सवार एक अन्य यात्री को पास के अस्पताल ले जाया गया।

एमसीएसओ के अधिकारियों ने कहा, “हम इस दुखद घटना में पीड़ित के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

 

 

 

