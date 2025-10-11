  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. पति गोविंद से तलाक लेने के विवाद के बीच में सुनीता अहूजा ने रखा करवाचौथ का वर्त, गिफ्ट मे मिला नौलखा हार

पति गोविंद से तलाक लेने के विवाद के बीच में सुनीता अहूजा ने रखा करवाचौथ का वर्त, गिफ्ट मे मिला नौलखा हार

पिछले कई दिनों से अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहुजा के बीच विवाद चल रहा था। खबरे यहां तक की आई की दोनों के बीच जल्द ही तलाक होने वाला है। इसको लेकर उनके फैंस काफी चिंतत थे, लेकिन यह करवाचौथ फैेंस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। एक तरफ जहां सुनीता अहुजा ने अपने पति गोविंदा की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ वर्त रखा। वहीं गोविंद ने उन्हे गिफ्ट में 9 लाख रुपए के सोने का हार गिफ्ट किया है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। पिछले कई दिनों से अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा (Actor and former MP Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता अहुजा (Sunita Ahuja) के बीच विवाद चल रहा था। खबरे यहां तक की आई की दोनों के बीच जल्द ही तलाक होने वाला है। इसको लेकर उनके फैंस काफी चिंतत थे, लेकिन यह करवाचौथ फैेंस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। एक तरफ जहां सुनीता अहुजा ने अपने पति गोविंदा की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ वर्त रखा। वहीं गोविंद ने उन्हे गिफ्ट में 9 लाख रुपए के सोने का हार गिफ्ट किया है। यह बात सुनीता आहुजा ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बताई है।

पढ़ें :- Govinda Sunita Ahuja Gift: करवा चौथ पर गोविंदा ने दिया सुनीता को खास तौहफा , तलाक की खबरों पर लगा विराम

अभिनेता गोविंद और सुनीता ने अपने निजी जीवन की एक नई शुरुआत की है। तलाक की खबरों के बाद शुक्रवार को सुनीता ने अपने पति गोविंदा के लिए करवाचौथ का वर्त रखा था। सुनीता आहुजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी खूबसूरत फोटो शेयर की है। तस्वीर में हुई पारंपरिक और सुहागन लुक में दिख रही है। फोटो शेयर करते हुए उन्होने लिखा कि सोना कितना सोना है और मेरा करवाचौथ गिफ्ट आ गया। वहीं दूसरी फोटो में सुनीता अहुजा ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही है और हाथों में सोने का हार पकड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अपने पति से मिला त्योहार का खास तोहफा बताया है। उन्होने इस पोस्ट में सुपरस्टार गोविंदा को भी टैग किया हैं

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पति गोविंद से तलाक लेने के विवाद के बीच में सुनीता अहूजा ने रखा करवाचौथ का वर्त, गिफ्ट मे मिला नौलखा हार

पति गोविंद से तलाक लेने के विवाद के बीच में सुनीता अहूजा...

करवा चौथ पर एक दूजे के रंग में रंगे हिना और रॉकी , तस्वीर देख भड़के फैंस बोले 'अस्तगफिरुल्लाह...अल्लाह से डरो...

करवा चौथ पर एक दूजे के रंग में रंगे हिना और रॉकी...

शाहरुख खान पर मुकदमा करने के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर वानखेडे को पाकिस्तान और बंग्लादेश से मिल रही है धमकी

शाहरुख खान पर मुकदमा करने के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर...

70th Filmfare Awards 2025: इस बार फिल्म फेयर अवार्ड भोजपुरी के लिए होगा खास, शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, ये स्टार्स करेंगे खास परफॉर्मेंस

70th Filmfare Awards 2025: इस बार फिल्म फेयर अवार्ड भोजपुरी के लिए...

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की...

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी ,...