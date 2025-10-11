पति गोविंद से तलाक लेने के विवाद के बीच में सुनीता अहूजा ने रखा करवाचौथ का वर्त, गिफ्ट मे मिला नौलखा हार

मुंबई। पिछले कई दिनों से अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा (Actor and former MP Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता अहुजा (Sunita Ahuja) के बीच विवाद चल रहा था। खबरे यहां तक की आई की दोनों के बीच जल्द ही तलाक होने वाला है। इसको लेकर उनके फैंस काफी चिंतत थे, लेकिन यह करवाचौथ फैेंस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। एक तरफ जहां सुनीता अहुजा ने अपने पति गोविंदा की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ वर्त रखा। वहीं गोविंद ने उन्हे गिफ्ट में 9 लाख रुपए के सोने का हार गिफ्ट किया है। यह बात सुनीता आहुजा ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बताई है।

अभिनेता गोविंद और सुनीता ने अपने निजी जीवन की एक नई शुरुआत की है। तलाक की खबरों के बाद शुक्रवार को सुनीता ने अपने पति गोविंदा के लिए करवाचौथ का वर्त रखा था। सुनीता आहुजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी खूबसूरत फोटो शेयर की है। तस्वीर में हुई पारंपरिक और सुहागन लुक में दिख रही है। फोटो शेयर करते हुए उन्होने लिखा कि सोना कितना सोना है और मेरा करवाचौथ गिफ्ट आ गया। वहीं दूसरी फोटो में सुनीता अहुजा ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही है और हाथों में सोने का हार पकड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अपने पति से मिला त्योहार का खास तोहफा बताया है। उन्होने इस पोस्ट में सुपरस्टार गोविंदा को भी टैग किया हैं