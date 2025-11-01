बिहार चुनाव के बीच दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बढ़ा बवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें आईं सामने

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगी है। अब दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। अंतिम यात्रा में भी जमकर बवाल हुआ और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है।

By शिव मौर्या 
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगी है। अब दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। अंतिम यात्रा में भी जमकर बवाल हुआ और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि, आज दुलारचंद यादव का अनुमंडलीय अस्पताल में तीन सदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि, दुलारचंद यादव की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसे सरकार के पास भेज दिया है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई, वह यह है कि उन्हें अंदरूनी चोट थी। बाएं पैर में गोली लगी है, लेकिन उस गोली से मौत नहीं हो सकती। गोली ठेहुना के आर-पार हो गई थी। पूरे शरीर में चोट लगी थी। सीने में भी चोट थी। 10-12 एक्स-रे भी किया गया है, जिसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

दोपहर में दुलारचंद की अंतिम यात्रा में भी जमकर बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनंत सिंह पर सख्त कार्यवाही की मांग की। मृतक के परिजनों ने कहा कि यह घटना सब लोगों ने देखा कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है।

इस संबंध में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग से यह मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले आरोपी अनंत सिंह और गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजे और फिर अनंत सिंह को फांसी हो। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि अनंत सिंह की उम्मीदवारी को अविलंब रद्द किया जाय।

