  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल नहीं करेंगीं अनीत पड्डा, फैन्स को था फर्स्ट लुक का इंतजार लेकिन खबर निकली झूठी

मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल नहीं करेंगीं अनीत पड्डा, फैन्स को था फर्स्ट लुक का इंतजार लेकिन खबर निकली झूठी

बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खबरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि अनीत पड्डा फिल्म में उनका रोल निभाएंगी, लेकिन अब इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। ​एक सोर्स ने साफ किया कि अनीत पड्डा का नाम मधुबाला बायोपिक से जोड़ना एकदम गलत है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खबरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि अनीत पड्डा फिल्म में उनका रोल निभाएंगी, लेकिन अब इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। ​एक सोर्स ने साफ किया कि अनीत पड्डा का नाम मधुबाला बायोपिक से जोड़ना एकदम गलत है। दावा किया गया है कि अनीत पड्डा को लेकर जो भी खबरें उड़ रही हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।

पढ़ें :- बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर अहान पांडे-अनीत पड्डा की फिल्म'सैयारा' की धूम, नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर वन

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

​मधुबाला इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम हैं, इसलिए इन अफवाहों ने फिल्म प्रेमियों के बीच काफी हलचल मचा दी थी। पर सोर्स ने फिर से जोर देकर कहा कि अनीत पड्डा के प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात सिर्फ एक अफवाह है और फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बता दें कि अनीत पड्डा साल 2025 में अहान पांडे के साथ सैयारा में नजर आईं। ये अहान की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म किया था। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हर वर्ग के दर्शकों ने खूब प्यार दिया और इस फिल्म की लाइफटाइम कलेक्शन 570 करोड़ की कलेक्शन की।

सैयारा से पहले अनीत, सलाम वैंकी में नजर आई थीं। ये फिल्म काजोल और लीड स्टार विशाल जेठवा को लेकर सुर्खियों में रही। अनीत पड्डा को लाइमलाइट सैयारा से मिली। इस फिल्म में उनका सादा अंदाज फैन्स को पसंद आया। उनकी खूबसूरती और अहान के साथ केमिस्ट्री फिल्म की यूएसपी बनी। यही वजह रही जब मधुबाला की बायोपिक से अनीत का नाम जुड़ा तो फैन्स को इसके फर्स्ट लुक का इंतजार था लेकिन अब ये बात साफ हो गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल नहीं करेंगीं अनीत पड्डा, फैन्स को था फर्स्ट लुक का इंतजार लेकिन खबर निकली झूठी

मधुबाला की बायोपिक में लीड रोल नहीं करेंगीं अनीत पड्डा, फैन्स को...

फिर बदल दी गई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कि रिलीज डेट, जाने कब आएगी सिनेमा घरों में

फिर बदल दी गई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क...

आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट रिवील, पहली बार एक्शन मोड में आलिया भट्ट, इस खूंखार विलेन से होगा युद्ध

आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट रिवील, पहली बार एक्शन...

महिला दिवस पर सांसद से लेकर अभिनेत्रियों ने दी सबको बधाई, करीना ने कहा- मैं अपनी फेवरेट हूं

महिला दिवस पर सांसद से लेकर अभिनेत्रियों ने दी सबको बधाई, करीना...

T20 World Cup Final : सिंगर फाल्गुनी पाठक और सुखबीर क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस को लेकर हैं उत्साहित, बताया इतनी रातों से नहीं सोईं

T20 World Cup Final : सिंगर फाल्गुनी पाठक और सुखबीर क्लोजिंग सेरेमनी...

The Kerala Story 2 : राहुल गांधी का दो टूक बयान, बोले-'फिल्म, टेलीविजन, मीडिया का हथियार के रूप में किया जा रहा है इस्तेमाल'

The Kerala Story 2 : राहुल गांधी का दो टूक बयान, बोले-'फिल्म,...