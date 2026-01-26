Anti Aging Tips : एजिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपचार , लंबे समय तक रहेगी त्वचा जवां और हेल्दी

यंग दिखने के लिए की त्वचा को जवां दिखना जरूरी है। आजकल की जीवन शैली और बढ़ती उम्र के कारण कम उम्र में झुर्रियां, ढीलापन और बारीक रेखाएं आने जैसी समस्या बढ़ने लगती है।
सनस्क्रीन: बढ़ती उम्र का असर त्वचा पर तेजी से तब दिखता है, जब इसे सूरज की हानिकारक किरणों से बचाया न जाए। इसलिए आपके लिए यह बेहद जरूरी है बाहर निकालने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
केसर और दूध: केसर में मौजूद Natural brightening और एंटी-एजिंग गुण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। इसलिए आपको बस 2 चम्मच दूध में कुछ धागे केसर के डालने होंगे और उसे रुई की मदद से फैस पर लगाना होगा, 20 मिनट तक रखकर आप चेहरे को धो सकते हैं।
पपीता: पपीते में पपेन नमक एक एंज़ाइम पाया जाता है जो फाइन लाइन्स को कम करता है और स्किन को टाइट बनाता है। पपीते को चेहरे पर लगाने के लिए पक हुआ पपीता लें फिर उसे मैश करके पूरे अच्छी तरह चेहरे पर लगाएं और फिर 15 से 20 मिनट बाद धो लें। अगर आप इसे नियमित रूप से अपने चहरे पर लगाते हैं, तो स्किन को साफ और टाइट रख सकते हैं।