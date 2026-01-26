  1. हिन्दी समाचार
  2. ब्‍यूटी
  3. Anti Aging Tips : एजिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपचार , लंबे समय तक रहेगी त्वचा जवां और हेल्दी

Anti Aging Tips : एजिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपचार , लंबे समय तक रहेगी त्वचा जवां और हेल्दी

यंग दिखने के लिए की त्वचा को जवां दिखना जरूरी है। आजकल की जीवन शैली और बढ़ती उम्र के कारण कम उम्र में झुर्रियां, ढीलापन और बारीक रेखाएं आने जैसी समस्या बढ़ने लगती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Skincare Tips: ठंड में की गई ये छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं आपकी स्किन, अभी जान लें सही केयर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Anti Aging Tips : एजिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपचार , लंबे समय तक रहेगी त्वचा जवां और हेल्दी

Anti Aging Tips : एजिंग से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये...

खूबसूरत त्वचा का सपना हर किसी की होती है ख्वाहिश , 6 'गोल्डन रूल्स', त्वचा हमेशा बनी रहेगी जवां

खूबसूरत त्वचा का सपना हर किसी की होती है ख्वाहिश , 6...

Skincare Tips: ठंड में की गई ये छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं आपकी स्किन, अभी जान लें सही केयर

Skincare Tips: ठंड में की गई ये छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं...

छोटे बच्चों में स्किनकेयर और मेकअप का बढ़ रहा क्रेज, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

छोटे बच्चों में स्किनकेयर और मेकअप का बढ़ रहा क्रेज, डॉक्टरों ने...

Skincare Tips : शहद में क्या मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए, जिससे रूखी-बेजान त्वचा हो जाए मुलायम

Skincare Tips : शहद में क्या मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए, जिससे...

SkinCare Tips : सर्दियों में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती हैं स्किन, इस तरीके से रखें त्वचा को मुलायम

SkinCare Tips : सर्दियों में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती हैं स्किन,...