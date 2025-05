Drone War के बीच अनुपम खेर ने अपने भाई सुनील खेर का वीडियो किया शेयर, कहा- भारत माता की जय...

Entertainment : बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने जम्मू में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमले किए जाने के बाद अपने चचेरे भाई के साथ एक दिल को छू लेने वाली बातचीत साझा की। पाकिस्तान ने 8 मई (गुरुवार) की शाम को जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएस पुरा, अरनिया और सैन्य स्टेशनों सहित कई स्थानों पर हवाई हमले किए।

भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद ये हमले हुए। देश में गंभीर स्थिति के बीच, अनुपम खेर ने जम्मू से अपने भाई का एक वीडियो साझा किया और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

अनुपम खेर ने एक्स को लिखा, “मेरे चचेरे भाई सुनील खेर ने जम्मू में अपने घर से यह वीडियो भेजा है। मैंने तुरंत फोन करके पूछा कि क्या वह और उनका परिवार ठीक है। वह थोड़ा गर्व से हंसे और कहा, ‘भैया! हम भारत में हैं! हम भारतीय हैं। हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी द्वारा की जा रही है। आप चिंता न करें। वैसे भी, हम यहां एक भी मिसाइल को जमीन पर नहीं छूने देंगे।’ जय माता दी! भारत माता की जय!”

इससे पहले, एएनआई को दिए गए एक साक्षात्कार में, अनुपम खेर ने ऑपरेशन सिंदूर और सरकार की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि जो कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत करेगा, उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जो लोग आतंक फैलाने या हमारी महिलाओं की गरिमा को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनका बलपूर्वक सामना किया जाएगा।

My cousin brother #SunilKher sent this video from his home in Jammu. I called immediately and asked him if he and his family are ok? He laughed a little proudly and said, भैया! हम भारत में है! हम हिंदुस्तानी है।हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है।आप टेंशन मत… pic.twitter.com/fv8UmCILC0

