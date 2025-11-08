7 साल बाद Anushka Sharma करेंगी पर्दे पर वापसी , इस फिल्म में आएंगी नज़र

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पिछले 7 साल से फिल्मी दुनिया से काफी दूर हैं, उन्हें आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ‘जीरो’ में देखा गया था। इसके बाद उन्हें फिल्म ‘कला’ में केमियों करते देखा गया। वहीं अनुष्का शर्मा की आगमी फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ की घोषणा हुई जिसका टीजर रिलीज किया गया। आइए जानते हैं फिल्म की खास कहानी

‘चकदा एक्सप्रेस’ के रिलीज की तैयारी

एक रिपोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ICC वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ को जल्द से जल्द इसे रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ‘चकदा एक्सप्रेस’ के मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के टॉप ऑफिसर को लेटर लिखकर इस फिल्म को रिलीज करने का अनुरोध किया है।

मेकर्स ने नेटफ्लिक्स को लिखा पत्र

एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या वो फिल्म से जुड़े विवाद को भूलकर इसे रिलीज कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि झूलन दी जैसी दिग्गज हस्ती पर बनी बायोपिक लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए।

क्यों अटकी है फिल्म?

एक सूत्र ने ये भी बताया कि नेटफ्लिक्स के टॉप ऑफिसर्स को इसका क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया, इस वजह से ये फिल्म इतने समय से इसलिए अटकी हुई है. इस बायोपिक फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ को प्रोडक्शन हाउस ने काफी बड़े बजट में बनाया है, जिसे अभी तक रिलीज की हरी झंडी नहीं मिल पाई है. उम्मीद की जा रही है कि इस रिक्वेस्ट के बाद नेटफ्लिक्स इस पर विचार करे और कुछ एडिशनल बदलाव के साथ इसकी रिलीज को हरी झंडी दे दे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस साल के अंत तक इस पर फैसला आने की उम्मीद है।

2022 में पूरी हुई शूटिंग

बता दें कि फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है, जिसकी शूटिंग अनुष्का ने साल 2022 में ही खत्म कर ली थी।