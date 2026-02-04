  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर

Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर

स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जानी मानी टेक कंपनी  Apple ने अभी तक अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च नहीं किया है, इसी बीच दूसरी जनरेशन के iPhone Fold के बारे में लीक सामने आने शुरू हो गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर

Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप...

Huawei Mate X7  :  हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च , जानें कीमत और कैमरा

Huawei Mate X7  :  हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च , जानें कीमत...

Supreme Court ने व्हाट्सएप और मेटा को लगाई फटकार , कहा- डेटा शेयरिंग के नाम पर चोरी बर्दाश्त नहीं, पारित करेंगे अंतरिम आदेश

Supreme Court ने व्हाट्सएप और मेटा को लगाई फटकार , कहा- डेटा...

Oppo K14X 5G की इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म, बैटरी और कैमरा के फीचर्स आए सामने

Oppo K14X 5G की इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म, बैटरी और कैमरा के...

Samsung Galaxy F70e 5G की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी एंट्री

Samsung Galaxy F70e 5G की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, फरवरी के...

Realme 16 5G स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पर हुआ स्पॉट! भारत में जल्द लॉन्च होने के मिले संकेत

Realme 16 5G स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पर हुआ स्पॉट! भारत में जल्द...