Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर

स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जानी मानी टेक कंपनी Apple ने अभी तक अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च नहीं किया है, इसी बीच दूसरी जनरेशन के iPhone Fold के बारे में लीक सामने आने शुरू हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के अंत में नोटबुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन के लॉन्च के बाद, कंपनी Samsung Z Flip सीरीज के समान एक छोटे क्लैमशेल-स्टाइल फोल्डेबल फोन पर काम कर सकती है।

एप्पल अपनी दीर्घकालिक आईफोन रणनीति के तहत कई फोल्डेबल डिज़ाइनों पर विचार कर रहा है। कंपनी का प्रारंभिक ध्यान बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन पर है, जिसे अक्सर आईफोन फोल्ड कहा जाता है। हालांकि, एप्पल एक छोटे फोल्डेबल फोन का भी मूल्यांकन कर रहा है जो बाजार में पहले से मौजूद क्लैमशेल डिजाइन की तरह लंबवत रूप से फोल्ड होता है। इस डिवाइस को आमतौर पर आईफोन फ्लिप के नाम से जाना जाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि Apple फ्यूचर में एक बड़ा, बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस (Book-style foldable device) भी बना सकता है। गौरतलब है कि iPhone Fold का पहला वर्जन Samsung Galaxy Z Fold 7 से भी छोटा बताया जा रहा है, जिसका बाहरी डिस्प्ले लगभग 5.5 इंच का होगा।

Gurman ने यह भी खुलासा किया कि Foldable iPad, जिस पर कंपनी पहले काम कर रही थी, अब इसमें दिक्कते आ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन 2026 के उत्तरार्ध में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकता है।