Apple Pocket : एप्पल ने पेश किया 20,000 रुपये का आईफोन पॉकेट ,  शिल्प कौशल और सादगी का परफेक्ट कंबीनेशन

Apple Pocket : एप्पल अपने महंगे और सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। अब कंपनी ने हाई-फैशन एक्सेसरी आईफोन पॉकेट लांच किया है। ऐप्पल का पॉकेट एक बुना हुआ पाउच है जिसे जापानी फ़ैशन डिज़ाइनर इस्से मायके के सहयोग से विकसित किया गया है।

टेक दिग्गज के अनुसार, यह “कपड़े के एक टुकड़े” से प्रेरित निटेड बैग है। और इसकी कीमत 20,379 रुपये ($229.95) है। आईफोन पॉकेट में आईफोन और अन्य छोटे डिवाइस फिट किए जा सकते हैं। इस उत्पाद के लॉन्च पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स की थीं, जो इसके डिजाइन और इसकी प्रीमियम कीमत, दोनों को लेकर हैरान थे।

Apple ने कहा है कि ये 3D निटेड डिज़ाइन कपड़े एक पीस से बनाया गया है और इसका आईडिया कंपनी को आपके लिए एडिशनल पॉकेट बनाने के लिए आया है।

आईफोन पॉकेट को खींचने पर उसमें रखी सामग्री दिखाई देती है और उपयोगकर्ता अपने आईफोन के डिस्प्ले पर नज़र डाल सकते हैं। ऐप्पल के अनुसार, इसे कई तरह से पहना जा सकता है, हाथ में पकड़कर, बैग में बांधकर या सीधे शरीर पर पहना जा सकता है।

“एप्पल और इस्से मियाके एक ऐसा डिज़ाइन दृष्टिकोण साझा करते हैं जो शिल्प कौशल, सादगी और आनंद का जश्न मनाता है।

ऐपल ने इसे भारत में लॉन्च नहीं किया है।