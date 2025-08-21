  1. हिन्दी समाचार
  Apple Third Store :  इस शहर में खुलने जा रहा है एप्पल का तीसरा स्टोर, अगले महीने होगी ओपनिंग  

Apple Third Store :  इस शहर में खुलने जा रहा है एप्पल का तीसरा स्टोर, अगले महीने होगी ओपनिंग  

जानी मानी स्मार्ट फोन कंपनी  एप्पल अब भारत में अपनी तीसरा रिटेल स्टोर खोलने वाली है। खबरों के अनुसार, एप्पल ने गुरुवार को घोषणा की कि वह मुंबई और दिल्ली के बाद भारत में अपना तीसरा आधिकारिक स्टोर खोलने जा रही है, इस बार यह स्टोर बेंगलुरु में खोला जाएगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

