Apple’s Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल , जानें क्या है इसका मतलब?

Apple’s Vintage List : ऐप्पल ने आईफोन एसई फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन को अपनी विंटेज प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है। लांच के समय छोटे आकार वाला यह iPhone बेहद हिट हुआ था। यूजर्स ने इसे हाथों-हाथ लिया था। अब यह फोन विंटेज लिस्ट में आ गया है। ऐप्पल आमतौर पर उन प्रोडक्ट्स को अपनी Vintage List में शामिल करती है, जिनकी बिक्री को 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन बिक्री बंद होने को सात साल नहीं हुए हैं। आइए जानते हैं कि इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।

जो यूजर्स iPhone SE फर्स्ट जनरेशन यूज कर रहे हैं उनके लिए इस फैसले का बहुत महत्व है। विंटेज लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट्स को ऐप्पल के Authorised Service Centre पर रिपेयर के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि, खास बात ये है कि पार्ट्स उपलब्ध होने पर ही इस आईफोन को रिपेयर किया जाएगा।

दरअसल, विंटेज लिस्ट वाले प्रोडक्ट के पार्ट्स के लिए ऐप्पल गारंटी नहीं लेती है। ऐसे में अगर इस आईफोन की बैटरी या स्क्रीन खराब हो जाती है तो कई जगह इसे रिपेयर किया जा सकता है और कई जगह यूजर्स को नाउम्मीदी ​का सामना करना पड़ेगा। पार्ट्स की उपलब्धता पर इसकी रिपेयरिंग निर्भर करेगी।

क्या होता है सात साल होने के बाद ?

किसी डिवाइस की बिक्री बंद होने के सात साल बाद ऐप्पल उसके Hardware देना पूरी तरह बंद कर देती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है, जिसकी बिक्री बंद हुए सात साल से ज्यादा हो चुके हैं तो ऐप्पल की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर पुराना डिवाइस खराब हो जाता है तो आप केवल Third-party service center से ही इसे रिपेयर करवा पाएंगे।