  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Apple’s Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल , जानें क्या है इसका मतलब?

Apple’s Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल , जानें क्या है इसका मतलब?

ऐप्पल ने आईफोन एसई फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन को अपनी विंटेज प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है। लांच के समय छोटे आकार वाला यह  iPhone  बेहद हिट हुआ था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को किया बैन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

संचार साथी ऐप पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा-कर सकते हैं इसे डिलीट, विपक्ष ने लगाया था जासूसी का आरोप

संचार साथी ऐप पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा-कर सकते हैं...

Apple's Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल , जानें क्या है इसका मतलब?

Apple's Vintage List : आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन हुआ ऐप्पल की विंटेज...

इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को किया बैन

इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को...

'दिल्ली समेत अन्य एयरपोर्ट पर हुआ साइबर हमला', सरकार ने संसद में जीपीएस स्पूफिंग की बात कबूली

'दिल्ली समेत अन्य एयरपोर्ट पर हुआ साइबर हमला', सरकार ने संसद में...

Vivo S50 Pro Mini गीकबेंच पर हुआ स्पॉट; डिवाइस के प्रोसेसर, OS और मेमोरी की डिटेल आयी सामने

Vivo S50 Pro Mini गीकबेंच पर हुआ स्पॉट; डिवाइस के प्रोसेसर, OS...

Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट...