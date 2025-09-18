  1. हिन्दी समाचार
  3. Health Tips : क्या आप भी Use कर रहे हैं एल्युमिनियम का बर्तन ? तो शरीर के इन अंगों पर पड़ सकता है बुरा असर

आज भी मोसल्टी लोगों के घर में एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनता है। ऐसे में ये हमारे सेहत पर  बहुत बुरा प्रभाव डालता  है । जानकारी के लिए बता दें कि यूएस फूड रेगुलेटर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि एल्युमिनियम के कुछ बर्तनों में लेड पाया गया है जो आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है।

डैमेज हो सकती है ब्रेन हेल्थ

अगर आप जिस एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं, उसके अंदर लेड मौजूद है, तो आपकी दिमागी सेहत पर बुरी तरह असर डालता है । लेड वाले एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना या फिर खाना खाना, नर्वस सिस्टम के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेड न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ पर बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डाल सकता है।

पड़ सकते हैं लेने के देने

हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए लेड जानलेवा साबित हो सकता है । हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेड बच्चों की और प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत को ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि लेड इतना ज्यादा खतरनाक केमिकल है कि एनीमिया, थकान, कमजोरी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करने का काम कर सकता है।

