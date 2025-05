What To Do On Mock Drill: मेजर खुशबू पाटनी ने वीडियो शेयर कर लोगों से अपील, बताया- Mock Drill के दौरान रखना है किन बातों का ध्यान

What To Do On Mock Drill: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद पूरा भारत, पाकिस्तान के आतंकवादियों पर इस जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहा था. इसी बीच अब भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए नौ ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया है. इस हमले को ‘ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)’ नाम दिया गया है.

ऐसे में युद्ध की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने देशभर में 7 मई को 7 मई को भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए. ऐसे में एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने दो वीडियो शेयर करके बताया है कि मॉक ड्रिल (Mock Drill) के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रह चुकीं खुशबू पाटनी ने वीडियो शेयर कर लोगों से अपील की है कि वो मॉक ड्रिल के दौरान बिल्कुल भी पैनिक न करें. उन्होंने ये भी बताया कि हवाई हमले के सायरन सुनने के बाद क्या करना चाहिए. खुशबू ने बताया कि ऐसे सायरन सुनने पर तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसी जगह तलाशने की कोशिश करनी चाहिए जो बंकर की तरह काम कर सके.



उन्होंने बताया कि एयर अटैक के दौरान जो लोग अपने घरों में होते हैं, उन्हें ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में छिप जाना चाहिए. इस दौरान बेसमेंट पार्किंग जैसी जगहों का भी छिपने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि वे बंकर की तरह काम करते हैं. खुशबू ने आगे बताया कि अगर आप एयर सायरन बजने के समय अगर बाहर हैं, तो बड़ी बिल्डिंग्स और भीड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एयरस्ट्राइक ऐसी जगहों पर ही होती है. अगर आप कहीं ग्राउंड पर हो तो जमीन पर ही खुद को सुरक्षित रखने के लिए लेट जाना चाहिए.

क्या है ब्लैकआउट ड्रिल?

अपने वीडियो में खुशबू ने ये भी बताया कि ब्लैकआउट में लोगों को अपने घरों की लाइटें बंद कर देनी चाहिए और अपने घर की सारी खिड़कियों को भी ढक देना चाहिए. उन्होंने बताया कि 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इस तरह के ब्लैकआउट ड्रिल का इस्तेमाल किया गया था. खुशबू ने कहा कि इस समय घर के सभी सदस्यों को छोटा बैग तैयार रखना चाहिए. घर छोड़ते वक्त अपना जरूरी सामान अपने साथ लेकर निकलें. बैग में पानी की बोतल, कैश, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, खाने-पीने की चीजें, जरूरी दस्तावेज, चिकित्सा किट और बैटरी बैंक जैसी दूसरी चीजें शामिल रखें.’