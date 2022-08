Asia Cup 2022 : विराट कोहली की इमोशनल पोस्ट देख फैन्स चौंके, बोले- ऐसा मत करना भाई

नई दिल्ली। एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का 27 अगस्त से आगाज होने जा रहा है, उससे दो दिन पहले यानी कि 25 अगस्त को देर रात टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक इमोशनल ट्वीट किया, जिसे देखकर फैन्स बिल्कुल हैरान रह गए है।

Being this man’s trusted deputy was the most enjoyable and exciting period in my career. Our partnerships would always be special to me forever. 7+18 ❤️ pic.twitter.com/PafGRkMH0Y

— Virat Kohli (@imVkohli) August 25, 2022