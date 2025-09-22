Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम, पिछले सात मुकाबलों में 2022 से दौड़ रहा है भारत का विजय रथ

  1. हिन्दी समाचार
सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुआई वाली भारतीय टीम (Team India) ने एशिया कप (Asia Cup) में अपना अजेय अभियान बरकरार रखा है। आठ दिन के अंदर दूसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (Pakistan) को करारी शिकस्त दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुआई वाली भारतीय टीम (Team India) ने एशिया कप (Asia Cup) में अपना अजेय अभियान बरकरार रखा है। आठ दिन के अंदर दूसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (Pakistan) को करारी शिकस्त दी है। भारत ने ग्रुप चरण के बाद सुपर चार में भी पाकिस्तान (Pakistan) को धूल चटाई और इस मैच को छह विकेट से अपने नाम किया।

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ा बयान, बोले-"भारत मैच जीतेगा"

भारतीय टीम (Team India) ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान (Pakistan)  को फिर परास्त कर दिया है और इस टीम का खिलाफ 7-0 का अजेय अभियान जारी रखा है। भारत ने एशिया कप (Asia Cup)  के सुपर चार चरण के मैच में पाकिस्तान (Pakistan)  को छह विकेट से हराया। आठ दिन के अंदर ये दूसरी बार था जब पड़ोसी देश की टीम को सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुआई वाली टीम ने शिकस्त दी। पाकिस्तान (Pakistan)  ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक चार मैच खेले हैं और उसे दो मैचों में हार मिली है। ये दोनों ही हार भारत से मिली है।

भारत ने 7-0 किया रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ बेदम नजर आई है। भारत के खिलाफ पिछले सात मुकाबलों से पाकिस्तानी टीम का यही हाल रहा है। चाहे टी20 हो या वनडे, विश्व कप को हो या एशिया कप (Asia Cup)  या चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान की टीम भारत के आगे नहीं टिक सकी है। 2022 टी20 विश्व कप से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर बार पाकिस्तानी टीम को मुंह की खानी पड़ी है।

इस जीत के साथ ही यह एक बार फिर तय हो गया है कि पाकिस्तान की टीम भारत के आगे नहीं टिक पाती है। दोनों टीमों के बीच सभी प्रारूपों में पिछले सात मैचों में पाकिस्तान एक बार भी भारत को नहीं हरा पाया है। भारत ने एशिया कप (Asia Cup)  के सुपर चार चरण में पाकिस्तान को छह विकेट से और ग्रुप चरण में सात विकेट से हराया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने छह विकेट से दर्ज की थी, जबकि पिछले साल टी20 विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी टीम को छह रन से शिकस्त दी थी। वनडे विश्व कप 2023 में भी पाकिस्तान को भारत से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इससे पहले एशिया कप 2023 में भारत ने 228 रनों से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं टी20 विश्व कप 2022 में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थी तो भारत चार विकेट से इस मैच को अपने नाम करने में सफल रहा था।

पढ़ें :- महाराष्ट्र के डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे का X अकाउंट हैक, हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें पोस्ट की

अभिषेक-गिल की शतकीय साझेदारी

मैच की बात करें तो भारत ने ग्रुप चरण के बाद सुपर चार में भी पाकिस्तान को धूल चटाई और इस मैच को छह विकेट से अपने नाम किया। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। भारत ने 18.5 ओवर में चार विकेट पर 174 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की और 39 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। उन्होंने गिल के साथ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। भारत के लिए राहत की बात यह रही कि मौजूदा टूर्नामेंट में रन बनाने के लिए जूझ रहे शुभमन गिल का बल्ला इस मैच में जमकर चला। गिल और अभिषेक के बीच साझेदारी को फहीम अशरफ ने गिल को आउट कर तोड़ा। अशरफ ने गिल को बोल्ड किया जो अर्धशतक लगाने से चूक गए। गिल ने 28 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए।

