  3. Asia Cup 2025 Time Change: एशिया कप के मैचों की टाइमिंग में बदलाव! अब इतने बजे से खेले जाएंगे मुकाबले

Asia Cup 2025 Time Change: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 की शुरुआत अगले महीने (9 सितंबर) से होने वाली है। जिसके मैचों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किए जाने की खबर है। टूर्नामेंट में मैचों के समय में बदलाव किया गया है। जिसकी वजह खाड़ी देशों में दिन का अधिक तापमान बतायी जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

रिपोर्ट्स के अनुसार, खाड़ी देशों में सितंबर महीने के दौरान दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय तापमान में गिरावट आती है। इतनी तेज गर्मी में प्लेयर्स को खेलने में दिक्कत हो सकती है। इस्स बात को ध्यान में रखकर कई क्रिकेट बोर्ड्स ने मैचों के समय को थोड़ा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव ब्रॉडकास्टर्स के पास भेजा गया। कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स ने मैच शुरू होने के समय को आगे बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है।

क्रिकबज के अनुसार, एशिया कप 2025 के 19 में से 18 मैच, जिनमें फाइनल भी शामिल है, ये सभी मैच अब आधे घंटे बाद शुरू होंगे। यानी अब मैच शाम 6:30 बजे (गल्फ स्टैंडर्ड टाइम) और भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। इस बदलाव से अप्रभावित टूर्नामेंट का एकमात्र मैच, जो 15 सितंबर को दिन में अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में यूएई और ओमान के बीच मुकाबला होगा। अफ़गानिस्तान और हांगकांग 9 सितंबर को अबू धाबी में आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेंगे।

