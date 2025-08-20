  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग इलेवन से होंगे बाहर?

Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग इलेवन से होंगे बाहर?

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड घोषित हो चुका है। टीम इंडिया के स्क्वॉड में शुभमन गिल के नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल, उन्हें सीधे टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया है। इसको लेकर टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Asia cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड घोषित हो चुका है। टीम इंडिया के स्क्वॉड में शुभमन गिल के नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल, उन्हें सीधे टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया है। इसको लेकर टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, इस कदम से संजू सैमसन पर सीधा असर पड़ेगा और वो एशिया कप में प्लइेंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

पढ़ें :- India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

अश्विन ने कहा कि, ​मौजूदा समय में गिल को उपकप्तान बनाना भविष्य के लिए बड़ी रणनीति है। उन्होंने साफ किया कि, भविष्य में उनको कप्तान भी बनाया जा सकता है। शायद वह सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी के रूप में देखे जा रहे हों। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो।

इसके साथ ही उन्होंने कहा, शुभमन गिल के आने के बाद इसका सीधा असर संजू सैमन पर पड़ेगा। सबसे दुखद यह है कि जैसे ही गिल को उपकप्तान बनाया गया, सैमसन की जगह खतरे में पड़ गई। इसका सीधा मतलब है कि संजू सैमसन नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल जरूर खेलेंगे और ओपनिंग करेंगे।

बता दें कि, सैमसन पिछले काफी​ दिनों से अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले साल में टी20 अंतरराष्ट्रीय में तीन शतक जमाए हैं। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने गिल को उपकप्तान बनाकर संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता लंबी अवधि की योजना है, भले ही इसके लिए किसी इन-फॉर्म खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़े।

 

पढ़ें :- टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI सचिव सैकिया का हो रहा इंतजार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग इलेवन से होंगे बाहर?

Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग...

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है धूम, 'महाभारत' का मजेदार सीन किया रिक्रिएट

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट...

India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान; इन खिलाड़ियों को मिला मौका

India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए...

India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर; एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Asia Cup Squad Announced: सूर्या कप्तान और गिल उपकप्तान, जायसवाल-श्रेयस बाहर;...

टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI सचिव सैकिया का हो रहा इंतजार

टीम इंडिया के ऐलान में अभी देरी, सिलेक्शन मीटिंग के लिए BCCI...

India Women World Cup Squad Announcement: हरमनप्रीत और स्मृति पहुंची बीसीसीआई ऑफिस, वर्ल्ड कप स्क्वाड का होगा ऐलान

India Women World Cup Squad Announcement: हरमनप्रीत और स्मृति पहुंची बीसीसीआई ऑफिस,...