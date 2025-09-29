Asia Cup 2025 : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ित परिवारों को की दान

  1. हिन्दी समाचार
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाक को 5 विकेट से पटखनी देते हुए 9वीं बार एशिया कप (Asia Cup) का खिताब अपने नाम किया। एशियन चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) मीडिया से मुखातिब हुए।

संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाक को 5 विकेट से पटखनी देते हुए 9वीं बार एशिया कप (Asia Cup) का खिताब अपने नाम किया। एशियन चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने एशिया कप (Asia Cup) के अपनी सभी 7 मैचों की मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को देने का ऐलान किया। सूर्यकुमार ने कहा कि थोड़ा लेट हो गया। आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन वह निजी तौर पर अपने एशिया कप (Asia Cup) के सभी मैचों की मैच फीस भारतीय सेना (Indian Army) को डोनेट कर रहे हैं।

मैच के बाद भारतीय टीम ने पीसीबी बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी (PCB Board Chief Mohsin Naqvi) से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार किया। जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी जीतने के अलावा 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीतते आए। उन्होंने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने का एलान किया। अब सूर्या की नकल करने की फिराक में उतरे पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ ऐसा किया, जिससे वह खुद विवादों में फंस गए।

दरअसल, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने कहा कि हम (पूरी टीम) अपनी पूरी मैच फीस उन सभी नागरिकों और बच्चों को दान करना चाहते हैं? जो हाल की भारत की हमलों में मारे गए हैं। ऐसे में आगा के इस बयान से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बयान का सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आतंकवादियों के साथ खड़ी है।

ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)  लॉन्च किया था, तो उसमें 100 आतंकी मारे गए थे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed)  सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) के परिवार के 10-14 सदस्यों के मारे जाने की खबरें थी।

हार के बाद बल्लेबाजों पर भड़के सलमान आगा

इसके अलावा मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उन्होंने रन-अप के लिए मिला चेक बोर्ड ग्राउंड पर फेंक दिया। फिर प्रेजेंटर के सावल का जवाब देते समय हताश और भावुक नजर आए। हालांकि, वह अपने आंसू छुपाते दिखे। मैच के बाद सलमान अली आगा (Salman Ali Agha)  ने बल्लेबाजों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।

