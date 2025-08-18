Asia Cup T20 Top 10 Scorers: एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, देखें-पूरी लिस्ट

Asia Cup T20 Top 10 Scorers: बहु-प्रतीक्षित एशिया कप 2025 (Asia Cup T20 2025) के शुरू होने में अब कुछ ही सप्ताह का समय रह गया है। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई के दो शहरों अबूधाबी और दुबई में खेला जाना है। जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम हिस्सा लेगी। इस बार सभी मैच टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे।

एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों को दो ग्रुप्स- ए और बी में बांटा गया है। ए ग्रुप में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई टीमें है। वहीं, ग्रुप B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें हैं। ग्रुप स्टेज में दोनों ग्रुप्स की टॉप- दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी। फिर शीर्ष दो टीमें फाइनल मैच में भिड़ेंगी। इस बार भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की मैदान पर कम महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले ही टी20आई फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि, एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम ही है। उन्होंने 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 122* है, जो उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था।

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली (भारत): 10 मैच, 9 पारी, 429 कुल रन, 122* हाई-स्कोर

2. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान): 6 मैच, 6 पारी, 281 कुल रन, 78* हाई-स्कोर

3. रोहित शर्मा (भारत): 9 मैच, 9 पारी, 271 कुल रन, 83 हाई-स्कोर

4. बाबर हयात (हांगकांग): 5 मैच, 5 पारी, 235 कुल रन, 122 हाई-स्कोर

5. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान): 5 मैच, 5 पारी, 196 कुल रन, 64* हाई-स्कोर

6. भानुका राजापक्षे (श्रीलंका): 6 मैच, 6 पारी, 191 कुल रन, 71* हाई-स्कोर

7. सबीर रहमान (बांग्लादेश): 6 मैच, 6 पारी, 181 कुल रन, 80 हाई-स्कोर

8. नजीबुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान): 8 मैच, 8 पारी, 176 कुल रन, 60* हाई-स्कोर

9. मुहम्मद उस्मान (यूएई): 7 मैच, 7 पारी, 176 कुल रन, 46 हाई-स्कोर

10. माहमुदुल्लाह (बांग्लादेश): 7 मैच, 7 पारी, 173 कुल रन, 36* हाई-स्कोर