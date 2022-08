Asia Cup : भारत-पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग शुरू, वकार यूनिस को इरफान पठान ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Asia Cup : पाकिस्तान (Pakistan) के युवा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Fast bowler Shaheen Shah Afridi) चोट के कारण एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) से बाहर हो गये हैं। यह जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शनिवार को दी है। अफरीदी घुटने की चोट के कारण आगामी एशिया कप (Asia Cup) और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज नहीं खेल सकेंगे, जिससे टीम की उम्मीदों को करारा झटका लगा है।

इससे पहले भारत के दो प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Leading Bowler Jasprit Bumrah) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) चोट के कारण एशिया कप (Asia Cup) से बाहर हो गए हैं। वहीं अफरीदी के टूर्नामेंट के शुरू होने से एक हफ्ते पहले चोटिल होने से पाकिस्तान (Pakistan) को करारा झटका लगा है। हालांकि पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वकार यूनिस (Waqar Younis) का मानना है कि अफरीदी के एशिया कप (Asia Cup) में न होने से भारतीय टॉप ऑर्डर को राहत मिली होगी। उनके द्वारा किए गए इस ट्वीट पर फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ा है और अब भारत के दिग्गज इरफान पठान (Irfan Pathan) भी इस बहस में कूद गए हैं।

Shaheen’s injury Big relief for the Indian top order batsmen. Sad we won’t be seeing him in #AsiaCup2022 Get fit soon Champ @iShaheenAfridi pic.twitter.com/Fosph7yVHs

— Waqar Younis (@waqyounis99) August 20, 2022