Asian Champions Trophy 2024 : भारत रिकॉर्ड पांचवीं बार एशिया ट्रॉफी पर कब्जा किया, चीन को घर में घुसकर 1-0 से रौंदा

नई दिल्ली। भारत (India) ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी (Asian Hockey Champions Trophy) में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Singh) की अगुवाई में भारतीय टीम (Indian Team) ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराया है। इसके साथ भारत (India) ने रिकॉर्ड पांचवीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। छठी बार फाइनल खेलने उतरी भारतीय टीम (Indian Team) की ओर से इकलौता गोल जुगराज सिंह ने किया। भारत की ओर से यह गोल चौथे क्वार्टर में आया। जुगराज सिंह ने मैच के 51वें मिनट में फील्ड गोल दागा। टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन (Team India is The Defending Champion) की हैसियत से टूर्नामेंट में उतरी थी। भारतीय टीम (Indian Team) ने अजेय रहते हुआ अपना खिताब बरकरार रखा है। पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympics 2024) के बाद भारतीय टीम (Indian Team) की यह बड़ी उपलब्धि है। इस टूर्नामेंट में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था।

