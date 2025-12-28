फिल्म ‘जन नायकन’ के एक्टर थलापति विजय, बोले-जीवन में सफल होने के लिए दोस्त नहीं, एक शक्तिशाली दुश्मन की होती है जरूरत

कुआलालंपुर। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय (Tamil Superstar Thalapathy Vijay) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘जन नायकन’ (Film ‘Jan Nayakan’) को लेकर चर्चाओं में हैं। यह फिल्म हिंदी में ‘जन नेता’ के नाम से रिलीज होगी। हाल ही में मलेशिया (Malaysia) के कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) में फिल्म का भव्य ऑडियो लॉन्च इवेंट किया । इस कार्यक्रम में फिल्म की कास्ट और मेकर्स मौजूद रहे। इस दौरान अभिनेता ने बताया कि आखिर वो क्यों इस फिल्म के बाद सिनेमा और एक्टिंग छोड़ रहे हैं? जानिए एक्टर ने क्या कुछ कहा…

विजय ने कहा कि अपने प्रशंसकों के लिए खड़े होने के लिए उन्होंने सिनेमा छोड़ने का फैसला किया है। इन प्रशंसकों ने उन्हें सब कुछ दिया है, यहां तक कि एक ‘कोट्टई’ (किला या गढ़) भी। अभिनेता ने आगे कहा कि जब मैंने सिनेमा में कदम रखा, तो मुझे लगा कि मैं यहां एक छोटा सा रेत का घर बना रहा हूं। लेकिन आप सभी ने मेरे लिए एक महल बना दिया है। प्रशंसकों ने मुझे एक किला बनाने में मदद की। इसलिए मैंने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया है। उन प्रशंसकों के लिए जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, मैं सिनेमा को ही छोड़ रहा हूं।

सफल होने के लिए शक्तिशाली दुश्मनों की जरूरत

मलेशियाई (Malaysia) प्रशंसकों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए विजय ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए आपको शायद दोस्तों की जरूरत न हो, लेकिन एक शक्तिशाली दुश्मन की जरूरत होती है। जब कोई शक्तिशाली दुश्मन होता है, तभी आप और भी शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा। आइए हम जनता के लिए इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद मलेशिया।

9 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

एच विनोथ (H. Vinoth) द्वारा निर्देशित ‘जन नायकन’ (‘Jan Nayakan’) में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम मेनन, प्रियामणि और नरेन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट 4 जनवरी 2026 को जी तमिल पर प्रसारित किया जाएगा। ‘जन नायकन’ 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ और शिवकार्तिकेयन स्टारर ‘परसक्ति’ भी रिलीज हो रही हैं।