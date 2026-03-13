Ather Electric Scooter Offer :  एथर ने कीमतों में कटौती की , Electric Scooters पर मिल रही ₹20,000 तक की छूट

Ather Electric Scooter Offer : एथर एनर्जी ने Rizta S और 450S इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर 31 मार्च तक 20,000 रुपए तक का शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी की ओर से Rizta S और 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीमित समय के लिए आकर्षक फायदे दिए जा रहे हैं. इन मॉडल्स पर 20,000 रुपए तक की बचत का बढ़िया मौका है, ये ऑफर 31 मार्च तक पूरे भारत में Ather Experience Centres पर उपलब्ध है। ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब सरकार की PM E-Drive सब्सिडी खत्म होने वाली है।

संशोधन के बाद, Rizta S की कीमत लगभग 1.05 लाख रुपये है, जबकि 450एस की शुरुआती कीमत लगभग 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। Rizta S अब लगभग 10,000 रुपये और 450एस लगभग 7,000 रुपये सस्ती हो गई है। यह बदलाव केवल इन बेस वेरिएंट पर लागू होता है, जबकि लाइनअप के अन्य मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं।

इस डिस्काउंट पैकेज में तीन चीजें शामिल हैं, 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, 6,500 रुपए का कैश डिस्काउंट और 3,500 रुपए की एक्स्ट्रा पार्ट्स वारंटी।

रेंज और फीचर्स

Ather Rizta S को परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन काफी स्पेशियस है, इसमें सीट के नीचे 34 लीटर का बड़ा स्टोरेज स्पेस है और इसकी रेंज 123 km है जो रोजाना के सफर और छोटे-मोटे कामों के लिए एकदम सही है।

बैटरी

इसमें 2.9 kWh की बैटरी और 80 kmph की टॉप स्पीड मिलती है. ये स्कूटर Ather की खास कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसमें Google Maps इंटीग्रेशन और ओवर-द-एयर अपडेट्स की सुविधाए मिलती है।