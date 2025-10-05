Bigboss 19 : आमाल मालिक को लेकर आडियन्स सलमान खान को कर रही ट्रोल , यहां जाने सच

सुपरस्टार सलमान खान रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 19’ होस्ट करते हुए बुरी ट्रोल हो रहे हैं। घर में कोई भी नहीं फिक्स है की किसी आज आडियन्स हीरो मान रहे है तो कल किसे विलेन कह देंगे । ये बातें सिर्फ ‘बिग बॉस’ के कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं होता, बल्कि शो के होस्ट को भी हर हफ्ते फैंस की जजमेंट का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब वीकेंड का वार के बाद होस्ट सलमान खान भी आडियन्स के गुस्से के रडार पर आ गए हैं ।
सुपरस्टार सलमान खान रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 19’ होस्ट करते हुए बुरी ट्रोल हो रहे हैं। घर में नहीं फिक्स है जिसे आज आडियन्स हीरो मान रहे है तो कल किसे विलेन कह देंगे । ये बातें सिर्फ ‘बिग बॉस’ के कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं होता, बल्कि शो के होस्ट को भी हर हफ्ते फैंस की जजमेंट का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब वीकेंड का वार के बाद होस्ट सलमान खान भी आडियन्स के गुस्से के रडार पर आ गए हैं । सलमान खान और अमाल मलिक को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। सलमान खान ने अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और अमाल मलिक के बीच हुए मुद्दे को क्लियर किया और अमाल को नेशनल टीवी पर क्लीन चिट दे दी।
सलमान खान ने अशनूर कौर को कहा एरोगेंट
इस वीकेंड वार में नीलम गिरी, तान्या मित्तल की खूब वाहवाही लूटी । अब वहीं आडियन्स कह रही है कि अशनूर कौर को बिना बात कई हफ्तों से होस्ट टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं. सलमान खान ने लेटेस्ट एपिसोड में भी अशनूर को सुनाया है। सलमान खान ने अशनूर को एरोगेंट तक कह दिया। इस शो में अशनूर ने भी किसी को कोई गाली नहीं दी है, ऐसे में उन्हें इग्नोर कर सिर्फ तान्या और नीलम की तारीफ किए जो कि लोगों को बिलकुल पसंद नहीं आया। साथ ही अशनूर ने ‘बिग बॉस’ से अगर फुटेज देखने की डिमांड की, तो उस पर सलमान खान का उन पर बरसना और ये कहना कि ‘बिग बॉस आपने बड़े पापा हैं?’ ये भी दर्शकों को काफी बायस्ड लग रहा है।
अमाल मलिक की गलत चीजों को इग्नोर कर किया सपोर्ट
नेटिज़न इस बात से भी खफा हैं कि पूरे एपिसोड में सलमान खान सिर्फ अमाल मलिक को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं. सलमान खान ने कुनिका सदानंद को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया। कुनिका ने भले ही झगड़े में अमाल की कही हुई बात को घुमाकर कहा था और वो इस मुद्दे में गलत थीं, लेकिन अमाल ने उनपर पर्सनल अटैक किया, जिसे होस्ट ने इग्नोर कर दिया। वहीं, जब कुनिका ने अमाल पर पर्सनल अटैक किया, तो वो बात वीकेंड पर उठाई गई। अब सोशल मीडिया यूजर्स सलमान खान की इस हरकत से नाराज हो गए हैं।
अमाल और सलमान पर भड़के फैंस
बता दें सलमान खान के इस हरकत को लेकर फैन बुरी तरह भड़क गए खासकर अशनूर को लेकर अभिषेक बजाज को नसीहत देने और अशनूर को बिना बात सुनाने के लिए अब सलमान खान को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा रहा है. अमाल को भी नेपो किड कहकर ट्रोल किया जा रहा है. अमाल ने भी ‘बिग बॉस ‘और सलमान खान को गुस्से में काफी कुछ कहा था, जिस पर होस्ट ने कोई बात नहीं की. उल्टा सलमान खान तो उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं. ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि अगर इस नेपो किड को ही विनर बनाना है, तो पहले ही ट्रॉफी दे दो और उनका समय बर्बाद मत करो.