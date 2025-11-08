  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; रिंकू सिंह को मौका

AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; रिंकू सिंह को मौका

AUS vs IND 5th T20I Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का आखिरी मैच द गाबा में खेला जाना है। इस सीरीज भारतीय टीम 2-1 से आगे है और उनके पास सीरीज को अपने नाम करने का मौका होगा। दूसरी तरफ, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए पांचवें मैच को हर हाल में जीतना होगा। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुना है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

AUS vs IND 5th T20I Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का आखिरी मैच द गाबा में खेला जाना है। इस सीरीज भारतीय टीम 2-1 से आगे है और उनके पास सीरीज को अपने नाम करने का मौका होगा। दूसरी तरफ, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए पांचवें मैच को हर हाल में जीतना होगा। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुना है।

पढ़ें :- IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव पांचवां टी20 मैच

दोनों टीमें:

भारत (प्लेइंग 11): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग 11): मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

पढ़ें :- IND vs AUS 5th T20I: आखिरी टी20 में कप्तान सूर्या कर सकते हैं दो बड़े बदलाव; स्टार खिलाड़ी को बैठना पड़ेगा बाहर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल...

AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; रिंकू सिंह को मौका

AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा...

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मैच में कई बार लगी चोट, मैदान छोड़कर जाना पड़ा बाहर

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मैच में कई बार लगी...

CSK के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! MS धोनी खेलेंगे एक और आईपीएल सीजन

CSK के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! MS धोनी खेलेंगे एक और...

IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव पांचवां टी20 मैच

IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम...

हसीन जहां की याचिका ने बढ़ाई मोहम्मद शमी की मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर को जारी किया नोटिस

हसीन जहां की याचिका ने बढ़ाई मोहम्मद शमी की मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट...