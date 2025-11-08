AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; रिंकू सिंह को मौका

AUS vs IND 5th T20I Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का आखिरी मैच द गाबा में खेला जाना है। इस सीरीज भारतीय टीम 2-1 से आगे है और उनके पास सीरीज को अपने नाम करने का मौका होगा। दूसरी तरफ, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए पांचवें मैच को हर हाल में जीतना होगा। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुना है।

दोनों टीमें:

भारत (प्लेइंग 11): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग 11): मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा