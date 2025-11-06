AUS vs IND LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; देखें- दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

AUS vs IND 4th T20I Toss and Playing XI: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज का चौथा मैच क्वींसलैंड में खेला जाना है। यह सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में में दोनों टीमें चौथा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:45 बजे से शुरू होगा।

चौथे टी20आई के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा