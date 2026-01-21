  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs NZ Playing XI : दो विकेटकीपर और छह गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया; देखें- पहले T20I की संभावित प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ Playing XI : आज (बुधवार) से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज आगाज होने जा रहा है। घर पर वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करने का बाद भारतीय टीम अब इस सीरीज में न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी। जहां सूर्य कुमार यादव की अगवाई वाली टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे सितारे नजर आएंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच बुधवार 21 जनवरी 2026 को शाम 7:00 बजे से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग इलेवन में ईशान किशन को मौका दिये जाने की पुष्टि की है। सूर्या ने कहा, “ईशान नंबर 3 पर खेलेगा। वह हमारी वर्ल्ड कप टीम में है और हमने उसे सबसे पहले चुना था… मुझे लगता है कि नंबर 3 पर वह हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है।” इसके साथ ही पहले तीन मैचों में चोटिल तिलक वर्मा की जगह कौन खेलेगा, इस बारे में सभी शक और अटकलों पर विराम लग गया।

ईशान, जो वर्ल्ड कप टीम में भी हैं, उन्हें श्रेयस अय्यर से पहले मौका मिलेगा। यानी पहले टी20आई में भारत दो विकेटकीपर बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेगा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। इस मैच में तीन ऑल राउंडर्स समेत कुल छह गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। जिनमें हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती शामिल होंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20आई में भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
