कानपुर में वनडे मैच के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की बिगड़ी तबीयत, होटल के खाने से हुई दिक्कत!

Kanpur: भारत ए के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क में वनडे मुकाबले के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की तबियत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद टीम की ओर से दावा किया गया कि होटल का खाना खाने के बाद 4 कंगारू खिलाड़ी की तबियत काफी बिगड़ गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और क्रिकेट अधिक्कारियों में उस समय हड़कम्प मचा हुआ। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, कथित तौर पर सिविल लाइन्स स्थित होटल लैंडमार्क का खाना खाने से ऑस्ट्रेलिया ए टीम के जिन खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ी थी, उनमें से एक तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा जबकि तीन को मेडिकल जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। थॉर्नटन को 2 दिन तक डाक्टरों की देखरेख में रखा गया और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खाना खाने के बाद सभी खिलाड़ियों को पेट के संक्रमण की शिकायत हुई थी।

इस मामले में बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, “अगर खाने में कुछ गड़बड़ होती, तो भारत-ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी बीमार पड़ जाते… लैंडमार्क यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। सभी वहीं का खाना खा रहे हैं।” बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ए टीम कानपुर के लैंडमार्क होटल में रुकी है और उन्हें इसी होटल का खाना परोसा गया था। खिलाड़ियों के बीमार होने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने होटल से खाने के सैंपल लिए हैं।

इस मामले में होटल लैंडमार्क के मैनेजमेंट का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत खाने की वजह से खराब नहीं हुई, बल्कि मौसम में बदलाव के कारण उन्हें परेशानी हो सकती है।