  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, मेजबान ने पर्थ में जीत का सूखा किया खत्म

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, मेजबान ने पर्थ में जीत का सूखा किया खत्म

IND vs AUS 1st ODI Live Update: पर्थ में रविवार खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने पर्थ में जीत का सूखा खत्म कर दिया है। बारिश से प्रभावित रहे इस मैच के ओवर्स को घटाकर 26-26 ओवर का खेल कर दिया गया था। वहीं, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान 136 रनों का स्कोर का खड़ा किया है। जिसके बाद डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का लक्ष्य मिला था। जिसे मेजबान ने तीन विकेट खोकर 21.1 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AUS 1st ODI Highlights: पर्थ में रविवार खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने पर्थ में जीत का सूखा खत्म कर दिया है। बारिश से प्रभावित रहे इस मैच के ओवर्स को घटाकर 26-26 ओवर का खेल कर दिया गया था। वहीं, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान 136 रनों का स्कोर का खड़ा किया है। जिसके बाद डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का लक्ष्य मिला था। जिसे मेजबान ने तीन विकेट खोकर 21.1 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

पढ़ें :- IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने वर्षा बाधित इस मैच में शानदार जीत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पर्थ की उछाल भरी पिच पर गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए, उनके नए तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया। हेज़लवुड और स्टार्क ने अनुशासित होकर क्रमशः रोहित और कोहली को सस्ते में आउट कर दिया। गिल की लेग स्टंप पर गेंद लगने से भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाज नौ ओवर के अंदर ही आउट हो गए। बारिश के कारण भारत को कोई मदद नहीं मिली और वे लय हासिल नहीं कर पाए। हेज़लवुड के ओवरों का कोटा एक ही बार में पूरा हो गया और उन्होंने 7-2-22-2 के प्रभावशाली आंकड़े हासिल किए, जिसमें श्रेयस अय्यर का विकेट भी शामिल था। अक्षर और राहुल के 30-30 और अंतिम ओवर में नितीश कुमार के दो छक्कों की बदौलत भारत ने 26 ओवर में 136 रन बनाए।

डकवर्थ लुईस नियम के तहत लक्ष्य घटाकर 131 कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हेड ने कुछ चौके लगाए, लेकिन अर्शदीप ने उनकी पारी का अंत कर दिया। शॉर्ट तीसरे नंबर पर आकर कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लेकिन कप्तान मार्श ने सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए अच्छी पारी खेली। उन्होंने पहले 10 ओवरों में तीन छक्के और दो चौके लगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम लगा दी। जोश फिलिप ने उनका अच्छा साथ दिया और दोनों ने 55 रनों की साझेदारी की। रेनशॉ थोड़े नर्वस दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ चौके लगाए और मार्श 46 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 29 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, मेजबान ने पर्थ में जीत का सूखा किया खत्म

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, मेजबान...

IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया...

IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू; ओवर घटाए गए, DLS नियम लागू

IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू;...

भारत की खराब शुरुआत: कप्तान गिल, रोहित और कोहली सस्ते में पवेलियन लौटे

भारत की खराब शुरुआत: कप्तान गिल, रोहित और कोहली सस्ते में पवेलियन...

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, नीतीश करेंगे डेब्यू

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला,...

IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहले वनडे; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच...