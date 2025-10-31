ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को चार विकेट से हराया, हैट्रिक से चूके बुमराह

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट की जीत से नहीं रोक पाए। भारत ने पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रन बनाए थे, कंगारू टीम ने छोटे लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते जीत लिया। इस जीत के साथ कंगारुओं ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब तीसरा टी20 दो नवंबर को खेला जाएगा।

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रन की पारी खेली

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी। वहीं, हर्षित राणा ने 35 रन बनाए थे। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ नहीं छू सका। बाकी के नौ खिलाड़ियों में से चार खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने तीन विकेट लिए। वहीं, जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस को दो-दो विकेट मिले। स्टोइनिस ने एक विकेट लिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने मिलकर सिर्फ 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया कास कोर 50 के पार पहुंचा दिया था। हेड 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी ओर कप्तान मिचेल मार्श ने 26 गेंद में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान मार्श ने 2 चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए।

हैट्रिक से चूके बुमराह

इसके बाद बुमराह का जलवा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में बुमराह हैट्रिक से चूक गए। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर सैमसन के हाथों कैच कराया। वह 14 रन बना सके। इसके बाद पांचवीं गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को बेहतरीन यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया। शॉर्ट खाता नहीं खोल सके। हालांकि, स्टोइनिस ने नाबाद छह रन की पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। भारत की ओर से बुमराह के अलावा वरुण और कुलदीप ने दो-दो विकेट लिए।

बुमराह-चक्रवर्ती की कोशिश नाकाम

जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को छोटे स्कोर पर समेटने का भरपूर प्रयास किया। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 2 विकेट लिए, दूसरे छोर पर चक्रवर्ती ने 4 ओवर में केवल 23 रन दिए और दो विकेट चटकाए। अन्य गेंदबाज ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए।