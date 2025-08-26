Australia : ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ,  2 अधिकारियों की मौत; एक घायल

Australia : ऑस्ट्रेलिया के एक ग्रामीण इलाके में मंगलवार को एक संपत्ति का निरीक्षण करने गई पुलिस टीम को निशाना बनाकर हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग दी। अचानक हुई गोलीबारी की घटना में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर फरार है। गोलीबारी की घटना दोपहर के समय हुई जब पुलिस पोरेपुंका में एक संपत्ति का निरीक्षण करने गई थी।

पोरेपुंका, मेलबर्न से 320 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित विक्टोरिया राज्य में स्थित है जिसकी आबादी 1,000 से थोड़ी ही ज्यादा है।

गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपने अपने घरों के अंदर रहने की अपील की है और लोगों से उस इलाके में नहीं जाने को कहा है। नजदीकी हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है।