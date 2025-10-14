भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो स्टार प्लेयर नहीं खेलेंगे पहला मैच

IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाना है। इस मैच से पहले मेजबान टीम के लिए बुरी खबर है। टीम दो स्टार खिलाड़ी पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। जिनमें ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जोश इंगलिस और स्टार स्पिन गेंदबाज एडम ज़म्पा का नाम शामिल है। दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर इंगलिस पिंडली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि ज़म्पा पारिवारिक कारणों से मैच नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच के लिए विकेटकीपर जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को अपनी टीम में शामिल किया है। फिलिप, जिन्होंने आखिरी बार 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेला था, इंगलिस की जगह लेंगे। इंगलिस पिंडली की चोट के कारण न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए थे।

बता दें कि एलेक्स कैरी अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज की तैयारी के लिए क्वींसलैंड के खिलाफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड मैच में हिस्सा ले रहे हैं। वह पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कैरी दूसरे वनडे से पहले टीम में शामिल होंगे, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कुहनेमन 2022 के बाद से अपना पहला वनडे खेलने की दौड़ में हैं, जबकि मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली मेजबान टीम के लिए उपलब्ध अन्य स्पिन विकल्प हैं। ज़म्पा के एडिलेड वनडे के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित एक मजबूत टीम की घोषणा की थी।