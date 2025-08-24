  1. हिन्दी समाचार
  3. ऑस्ट्रेलिया भले नहीं जीत पायी वनडे सीरीज, पर साउथ अफ्रीका को दी अब तक की सबसे शर्मनाक हार

AUS vs SA 3rd ODI Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का धमाकेदार तरीके से अंत किया है। मेजबान ने भले ही सीरीज को 2-1 से गंवा दी है, लेकिन उसने साउथ अफ्रीका को वनडे की सबसे बड़ी हार दी है। मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेले गए आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 276 रनों से हराया है। इससे पहले भारत के नाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड था। भारत ने 2023 में कोलकाता में अफ्रीकी टीम को 243 रनों से हराया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

तीसरे वनडे की बात करें तो मिशेल मार्श की अगुवाई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इसके बाद मेजबान टीम के बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। ट्रेविस हेड ने 103 गेंदों में 142 रन और कप्तान मार्श ने 106 गेंदों में 100 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद कैमरन ग्रीन 55 गेंदों में 118 रन और एलेक्स केरी 37 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस दौरान केशव महाराज को छोड़कर सभी अफ्रीकी गेंदबाजों की पिटाई। महराज और सेनुरन मुथुसामी को एक-एक विकेट मिले। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में दो विकेट खोकर 431 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 432 रनों का लक्ष्य मिला।

हालांकि, दूसरी पारी में विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। मेहमान टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 49 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में कूपर कोनोली ने अकेले ही साउथ अफ्रीका की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने 6 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट झटके। जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट को दो-दो विकेट मिले। वहीं, एडम ज़म्पा ने एक विकेट अपने नाम किया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 276 रनों से अफ्रीकी टीम को शिकस्त देकर अपनी लाज बचा ली है, क्योंकि इस मैच में हार टीम के लिए क्लीन स्वीप होती।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
