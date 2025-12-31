कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

  1. हिन्दी समाचार
  कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

दाएं हाथ के बल्लेबाज मेनिनजाइटिस से जूझ रहे हैं - यह दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास के फ्लूइड और मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन और सूजन होती है। मार्टिन परिवार की ओर से एडम गिलक्रिस्ट ने गोल्ड कोस्ट पर अपने पूर्व टेस्ट और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के टीममेट के अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होने की पुष्टि की।

Damien Martyn amid induced coma: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को क्वींसलैंड के एक हॉस्पिटल में इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है। 54 साल के पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज मेनिनजाइटिस से जूझ रहे हैं – यह दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास के फ्लूइड और मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन और सूजन होती है। मार्टिन परिवार की ओर से एडम गिलक्रिस्ट ने गोल्ड कोस्ट पर अपने पूर्व टेस्ट और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के टीममेट के अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होने की पुष्टि की।

पढ़ें :- IND vs NZ: कब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड का होगा ऐलान? चयन पर ताजा अपडेट आया सामने

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेस्ट क्रिकेटर मार्टिन को को लेकर गिलक्रिस्ट ने कहा, “उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है और (मार्टिन की पार्टनर) अमांडा और उनका परिवार जानते हैं कि बहुत से लोग उनके लिए प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं।” चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्टिन के जल्दी ठीक होने की कामना की। ग्रीनबर्ग ने कहा, “मुझे डेमियन की बीमारी के बारे में सुनकर दुख हुआ। इस समय CA और पूरे क्रिकेट समुदाय की शुभकामनाएं उनके साथ हैं।”

पूर्व टेस्ट टीम के साथी डैरेन लेहमैन और इंग्लिश क्रिकेट के महान खिलाड़ी माइकल वॉन सहित कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मार्टिन को अपनी शुभकामनाएं भेजीं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच लेहमैन ने लिखा, “डेमियन मार्टिन को ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं। मजबूत रहो और लड़ते रहो लेजेंड। परिवार को प्यार।” हाल ही में क्रिसमस की शाम को, मार्टिन सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और चल रही एशेज टेस्ट सीरीज़ के चौथे टेस्ट के लिए अपना एक्साइटमेंट ज़ाहिर कर रहे थे।

मार्टिन का सहज स्ट्रोक प्ले एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी पहचान थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट में बल्ले से 46.37 की औसत से रन बनाए। डार्विन में जन्मे, इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 21 साल की उम्र में 1992/93 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में दिवंगत डीन जोन्स की जगह टेस्ट डेब्यू किया और 23 साल की उम्र में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने।

पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कोई अवे सीरीज़ जीती थी, तो वह प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे, उन्होंने 2004 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की आठ पारियों में से चार में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। उनका टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर 165 रन था, जो उन्होंने 2005 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बनाया था। यह उन 13 टेस्ट शतकों में से एक था जो मार्टिन ने बैगी ग्रीन कैप पहनकर बनाए थे।

पढ़ें :- IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बड़े बदलाव संभव

मार्टिन ने 2006/07 की एशेज सीरीज़ के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, और उस गर्मी में एडिलेड ओवल में अपना आखिरी मैच खेला था। मार्टिन ने 208 वनडे भी खेले, जिसमें उनका एवरेज 40.8 था और 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, जिसमें उन्होंने नाबाद 88 रन बनाए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमेंट्री में भी हाथ आजमाया, लेकिन हाल के सालों में वे ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहे हैं।

