Aviation Security : भारत में राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा केंद्र की स्थापना का ऐलान, विमान हादसों की जांच में होगा सुधार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत विमान दुर्घटना (Aircraft Accident) जांचकर्ताओं और विमानन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा केंद्र (National Aviation Security Center) करने की घोषणा की है। इसमें वैमानिक पेशेवरों और विमान दुर्घटना (Aircraft Accident) जांचकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होगा और अपने तरह का पहला संस्थान होगा।

नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा (Civil Aviation Secretary Samir Kumar Sinha) ने मंगलवार को बताया कि देश में नियामक और जांच भूमिकाओं में काम करने वाले पेशेवरों की संख्या दोगुनी की जा रही है। यह पहल विश्वस्तरीय सुरक्षा ढांचा और मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक दीर्घकालिक दृष्टि है। विमान सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सिन्हा दिल्ली में शुरू हुई 13वीं एशिया-पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप (13th Asia-Pacific Accident Investigation Group) बैठक के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विमान हादसों के करीब 90 जांच विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों ने अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 260 लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। इस हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB ) कर रहा है।

एएआईबी के महानिदेशक जीवीजी युगंधर (AAIB Director General GVG Yugandhar) ने बताया कि सभी देशों के सामने प्रशिक्षित जांचकर्ताओं की कमी बड़ी चुनौती है। भारत के पास उन्नत एयरोस्पेस (Advanced Aerospace) और सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी मदद अन्य देशों को भी दी जा सकती है। बैठक चार दिन तक चलेगी और इसका उद्देश्य विमान दुर्घटना जांच प्रणाली (Aircraft Accident Investigation System) को और मजबूत बनाना है।