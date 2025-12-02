अवध ओझा ने राजनीति को कहा अलविदा, केजरीवाल को बताया महान नेता, बोले- आपका हमेशा ऋणी रहूंगा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा (Patparganj Assembly) से चुनाव लड़ चुके मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा (Awadh Ojha) ने राजनीति से तौबा कर लिया है। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal) को महान नेता बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि संन्यास का फैसला व्यक्तिगत है।

राजनीति से संन्यास लेने के बाद अवध ओझा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वह पहले से ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब वो अपने मन की बात खुलकर बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि वह इसके लिए बने ही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से राजनीति का सपना था।

पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि राजनीति करने की उत्कंठा थी। चुनाव लड़ने की चाहत थी कि चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़े। पटपड़गंज की जनता का बड़ा सम्मान मिला। दूसरे स्थान पर रहे। मगर चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो चीजों का अहसास हुआ वो ये कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया।

ओझा ने आगे कहा कि अब राजनीति नहीं करूंगा। इससे संन्यास लेकर बहुत खुश हूं। पहली बात को बोलना बंद हो गया था। पार्टी लाइन के बाहर कुछ बोल नहीं सकते थे। अब फोन करके मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते हैं। अब तो जो दिल करेगा वही बोलूंगा। कोई मना करने वाला नहीं है। अब उन्होंन एक्स के जरिए अपने फैसले से पार्टी को अवगत कराया है। ओझा ने कहा कि वह प्यार और सम्मान के लिए ऋणी रहेंगे।

अवध ओझा (Awadh Ojha) ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी सभी ‘आप’ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है।अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। जय हिंद।’

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पटपड़गंज के लोगों को भी धन्यवाद कहा जहां से वह चुनाव लड़े थे। ओझा ने कहा कि पटपड़गंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सभी का। जय हिंद।’ आप में शामिल होने के बाद ओझा ने मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह भाजपा उम्मीदवार रवि नेगी से मुकाबला हार गए। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में अवध ओझा (Awadh Ojha) ने कहा कि वह चुनाव लड़ने को बहुत अधिक उत्सुक थे, लेकिन बाद में उन्हें यह बात समझ में आई कि राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। ओझा ने यह भी कहा कि अब वह राजनीति से दूर होकर खुश हैं। अब वह जो चाहें बोल सकते हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से बोलने की बंदिश नहीं होगी।