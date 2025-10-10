Ayodhya Blast Update: रामनगरी अयोध्या में जोरदार धमाका, अब तक पांच लोगों की मौत; सीएम योगी ने जताया शोक

Ayodhya Blast Update: दीपोत्सव की तैयारियों के बीच रामनगरी अयोध्या में गुरुवार शाम हुए धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में देर शाम हुए भीषण धमाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि, घटना के कई बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी है। इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

जानकारी के अनुसार, यह धमाका पगलाभारी गांव के निवासी रामकुमार उर्फ पारसनाथ के घर में शाम करीब 7.30 बजे हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर उड़ गया। घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहीं। धमाके से पूरा इलाका हिल गया। वहीं, घटना की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस टीम व अन्य कर्मचारी पहुंचे तो दूसरा धमाका 11 बजे के करीब हुआ। जिसमें लेखपाल आकाश सिंह घायल हो गए। हादसे में मरने वालों में तीन बच्चे और दो वयस्क शामिल हैं। जबकि कई लोग घायल हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत में हैं।

बताया जा रहा है कि मृतक रामकुमार गुप्ता उर्फ पप्पू पटाखों का व्यवसाय करता था। उसके घर में इससे पहले भी वर्ष 2024 में विस्फोट हो चुका था। उस घटना के बाद पप्पू को गांव से निष्कासित कर दिया गया था। वह गांव के बाहर घर बनाकर रहता था। जहां पर धमाके की आवाज सुन गांव के लोग मौके की तरफ भागे। वहां का दृश्य देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, बीडीएस (बम निरोधक दस्ते) और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

सीएम योगी ने जताया दुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दु:खद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।’