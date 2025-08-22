  1. हिन्दी समाचार
  3. लखनऊ नगर निगम की अनदेखी से बदहाल अयोध्या दास वार्ड द्वितीय, रक्षामंत्री व सीएम का आदेश भी दरकिनार

यूपी की राजधानी लखनऊ का हनुमंत नगर अयोध्या दास वार्ड द्वितीय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस वार्ड में गंदगी व बदहाली को लेकर हुई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ नगर निगम को आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम है सुन ही नहीं रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बताते चलें कि अयोध्या दास वार्ड द्वितीय में कई वर्षों से हो रहा जलभराव, सड़क का निर्माण न होना,पानी की टंकी न होने से हर घर जल नल योजना का भी नहीं मिल रहा है। बजबजती हुई नाली और उखड़ी सड़कें गंदगी का अंबार देखना हो तो लखनऊ के इस वार्ड के हनुमंत नगर अयोध्या दास द्वितीय की पहचान बन चुकी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , रक्षामंत्री मंत्री व सांसद लखनऊ राजनाथ सिंह, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, जिला अधिकारी, नगर आयुक्त व कमिश्नर लखनऊ को सैकड़ों पत्राचार किया गया। इसके बाद कई बार आदेश भी दिया, लेकिन इस आदेश को नगर निगम दरकिनार कर न सड़कें बना रहा है। बजट का अभाव बता कर हमेशा पल्ला झाड़ ले रहा, ऐसी परस्थिति में क्षेत्रवासी बहुत ही आक्रोशित और दुखी हैं।

